Ein alter Bekannter übernimmt beim TuS Ferndorf

Die neuen Staffeln in der 3. Liga nehmen Form an – attraktive Gegner für die Bergischen Panther.

Von Peter Kuhlendahl

Burscheid. Handball-Drittligist Bergische Panther kann sich auf eine sehr knackige Saison freuen, die Ende August beginnt. Mittlerweile sind alle Entscheidungen in Sachen Auf- oder Abstieg gefallen. Somit nehmen die jeweiligen Gruppen Form an. Neu ist in der Meisterschaftsrunde 2023/24, dass es dann nur noch vier statt bisher fünf Staffeln gibt. Aus diesem Grund hatte es insgesamt 17 Teams erwischt, die abgestiegen sind. In den nun verbliebenen vier Staffeln werden jeweils 16 Teams an den Start gehen.

Neben den Panthern sind dies aus der alten Staffel West zehn weitere Teams, die zusammenspielen dürften. Das sind der TV Emsdetten und die HSG Krefeld, die beide in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga gescheitert sind, sowie der Longericher SC, der TuS Spenge, die Ahlener SG, der TuS Opladen, der TV Aldekerk, die SG Schalksmühle/Halver, der TuS Nettelstedt-Lübbecke II und der TBV Lemgo II, der sich in der Abstiegsrelegation gerettet hat. Als Aufsteiger kommen interaktiv Handball aus Ratingen und die TSG Altenhagen-Heepen aus Bielefeld dazu. Bleiben noch drei weitere freie Plätze. Aus regionaler Sicht dürften zwei Teams dazukommen, die bisher in der Staffel Süd-West im Einsatz waren. Das sind der VfL Gummersbach II und der TuS Ferndorf.

Falls der TuS aus dem Siegerland dazu kommt, können sich die Panther auch auf einen alten Bekannten freuen. Der Ex-Zweitligist, der auch in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga gescheitert ist, hat Ceven Klatt als neuen Trainer verpflichtet. Der 40-Jährige hat zuletzt in der 2. Liga bei den Eulen Ludwigshafen auf der Bank gesessen. In seiner aktiven Zeit war er unter anderem beim TuS Wermelskirchen und der HG Remscheid am Ball. Bei den Panthern war er in der Oberliga als Spielertrainer im Einsatz.