Eigentlich hat die Partie keinen Sieger verdient

Spannung pur! Besser lässt sich das Spiel der U20 der IGR Remscheid gegen den TuS Düsseldorf-Nord nicht zusammenfassen. Am Ende unterlag die Mannschaft von Jochen Thomas dem Tabellenführer an einem Spieltag der NRW-Meisterschaft in Iserlohn knapp mit 5:6 (3:3). Es war eine rassige Partie mit wechselnden Führungen, die eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte. Ein Erfolgserlebnis hatte die U20 dann mit dem 4:2 (2:1) gegen Germania Herringen. Sie tat sich allerdings lange schwer, machte erst in der Schlussphase alles klar. Die Tore in den beiden Begegnungen erzielten Lennard Peters (4), Arne Beck (3) und Joel Halek (2).