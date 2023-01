Ehepaar Otto spielt in Oman bei der WM

Rund 1200 Aktive aus 70 Nationen der ganzen Welt nehmen seit diesem Wochenende in Muscat in Oman an der Weltmeisterschaft der Senioren teil.

Auch die Remscheider Monika und Christoph Otto, die für den TB Groß-Ösinghausen spielen, sind auf die arabische Halbinsel gereist. In Muscat wird in einer Haupthalle mit 94 Tischen und in fünf weiteren Wettkampfstätten in den Altersklassen von der Ü40 bis zur Ü90 in Vierergruppen gespielt.

Im Anschluss geht es in K.o.-Runden dann um den Titel und die Platzierungen. Monika Otto tritt in der Ü65 an. Im Doppel spielt sie an der Seite von Carmen Petry aus Schleswig-Holstein. Im Mixed mit ihrem Ehemann Christoph, der im Einzel in der Altersklasse Ü75 und im Doppel gemeinsam mit Ludger Gottbehüt aus Düsseldorf im Einsatz sein wird. -pk-