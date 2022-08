Edscha sichert sich die begehrte Trophäe

Kompliment an alle, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Die Spiele um den Jimmy-Hodapp-Pokal des BKV wurden den Erwartungen der Fußballer, der Organisatoren und der Zuschauer gerecht. Und das bei Temperaturen auf dem Kunstrasenplatz in Reinshagen, die BKV-Chef Rainer Sondern nach eigenen Angaben „so und in dieser Form noch nicht erlebt hat“. Auch mit besonderer Unterstützung des Platzwartes war es gelungen, vier Schatten spendende Pavillons für die Mannschaften zu organisieren, dazu gab es einen für die Turnierleitung.