Duo will sich diesmal keine Blöße geben

In der Fußball-Kreisliga A kommt es zu einer Englischen Woche.

Zentrale Frage: Haben die beiden führenden Teams ihre „Strauchler“ des zurückliegenden Wochenendes abgehakt? Mit Marathons 1:2-Niederlage beim (verstärkten) SSV Bergisch Born II war nicht zu rechnen gewesen. Auch das 2:2-Remis des SSV Dhünn in Struck überraschte. Beide müssen an diesem Mittwoch wieder ran. Die Remscheider empfangen um 20 Uhr in Reinshagen den SV 09/35 Wermelskirchen II, der SSV tritt zeitgleich zum vereinsinternen Duell an der Staelsmühle gegen die eigene Zweite an. Weiterhin spielen: SC Heide – SC 08 Radevormwald II (Mi., 19.30 Uhr, Schnabelsmühle), SC Ayyildiz II – 1. Spvg. Remscheid (Mi., 19.45 Uhr, Honsberg), TuRa Süd – FC Remscheid II (Mi., 20 Uhr, Bliedinghausen).

Am Donnerstag kommt es dann zu folgenden Paarungen: BV 10 Remscheid – TS Struck (Do., 19.30 Uhr, Neuenkamp), TG Hilgen II – TG Hilgen (20 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage), SG Hackenberg – SSV Bergisch Born II (20 Uhr, Hackenberg), TuRa Süd II – Hastener TV II (Do., 20 Uhr, Bliedinghausen).

Indes freut man sich bei der TG Hilgen II, dass das Trainergespann mit Andreas Herweg und Mark Bros auch in der kommenden Saison die Verantwortung tragen wird. Fußball-Geschäftsführer Jan-Mark Vollmann: „Aktuell sind die beiden sehr erfolgreich mit der 2. Mannschaft. Das wollen wir in Zukunft so weiterführen.“ -ad-