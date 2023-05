Duo plaudert über Judo

Johannes Frey und Andreas Gabler kommen ins Allee-Center.

Wollten Sie immer schon mal einem Medaillengewinner der Olympischen Spiele auf die Pelle rücken? Diese Möglichkeit besteht an diesem Samstag im Allee-Center in Remscheid. Johannes Frey und Andreas Gabler vom Judo-Bundesligisten Remscheider TV sind dann im „Sportbund Eck“ zu Gast.

Johannes Frey, der bei den Spielen im Tokio mit der Mannschaft die Bronzemedaille gewann, ist von 10 bis 11 Uhr vor Ort. In dieser Stunde kann man mit ihm ins Gespräch kommen, und er wird natürlich auch fleißig Autogramme schreiben. Gabler, der aktuelle Deutsche Meister in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm löst seinen Teamkollegen um 14 Uhr ab. Auch der 24-Jährige wird sich dann eine Stunde Zeit nehmen.

Das Duo wird im Allee-Center natürlich auch schon einen ersten Blick auf den 3. Juni werfen. In zwei Wochen steht der nächste Heimkampf in der Bundesliga für den RTV auf dem Programm. Um 16 Uhr geht es in der Sporthalle Neuenkamp in Remscheid gegen den TSV Hertha Walheim. -pk-