Duo ist zurückgekehrt

Nachdem sie dem Judo einige Zeit den Rücken gekehrt hatten, haben Silas Dörner und Jonas Kalff erneut Lust auf ihre Sportart und sind wieder für den JC Wermelskirchen im Einsatz. Am vergangenen Wochenende bei den Bezirksmeisterschaften der Männer in Jülich auch gleich erfolgreich. Dörner holte sich in der Klasse bis 60 Kilogramm den Titel. Kalff (-73 kg) belegte in seiner Gewichtsklasse den siebten Platz. Hier war auch JCW-Judoka Akbar Godev im Einsatz, der Fünfter wurde. Am kommenden Wochenende ist das Trio wieder für den JC Wermelskirchen im Einsatz. In Köln wird in der Bezirksliga der Männer in Turnierform um Punkte gekämpft.