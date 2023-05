Duo hat es in der Hand

Der Ausgang der Partie des SC 08 Radevormwald beim SSV Berghausen am Freitagabend (war erst nach Redaktionsschluss beendet) beeinflusst die Aufgaben von DTV und Ayyildiz im Abstiegskampf.

Von Peter Kuhlendahl

Sollten die Rader nicht gepunktet haben, könnten beide Teams den Klassenerhalt am Sonntag schaffen. Komplettiert wird der Spieltag erst am kommenden Dienstag, 23. Mai, 19.30 Uhr. Da der SSV Bergisch Born am Donnerstag im Pokal im Einsatz war, ist die Partie beim BV Burscheid von Freitagabend in die nächste Woche verlegt worden.

Dabringhauser TV – ASV Mettmann (So., 15.15 Uhr, Höferhof). Im letzten Heimspiel der Saison empfängt der DTV den Landesliga-Aufsteiger, der wahrscheinlich nicht mehr mit dem größten Elan an die Aufgabe herangehen wird. „Das ist uns aber egal. Wir wollen natürlich siegen. Unabhängig davon, ob wir noch einen Erfolg brauchen“, sagt DTV-Coach Patrick Grün. Aus personeller Sicht gibt es keine Probleme.

SC Ayyildiz Remscheid – SV Bayer Wuppertal (So., 16 Uhr, Honsberg). Auch SCA-Coach Axel Kilz ist es im Abstiegskampf völlig schnuppe, was die Konkurrenz macht. „Wir haben es selbst in der Hand und werden entsprechend auftreten.“ Dass er von seinen Schützlingen gegen den bereits feststehenden Absteiger aus Wuppertal einen Pflichtsieg fordert, steht außer Frage. Und dann dürfte auch der gemeinsame Ausklang nach dem letzten Heimspiel in Honsberg entspannter ausfallen.