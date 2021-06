Dunitza übernimmt – Kipp tritt in zweite Reihe zurück

HTV richtet Ende März das 36. Herren-Doppel-Turnier aus.

Von Andreas Dach

Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 18. März. Doch warum sollten potenzielle Teilnehmer des 36. Hastener Herren-Doppel-Turniers (Team 75+ und Team 120+) noch so lange mit der Anmeldung für die Traditionsveranstaltung warten? Je früher die Rückschlagspezialisten ihr verbindliches Okay geben, desto besser kann man beim HTV planen.

Schließlich will man den Aktiven am 23. und 24. März wieder eine perfekte Rundum-Betreuung bieten. Sie sollen sie wohlfühlen. Wie in jedem Jahr.

2018 hatten 18 Doppel mitgewirkt, diesmal hofft man auf 24 Duos. „Das ließe sich besser organisieren“, sagt Ex-Sportwart Klaus Kipp. Ex-Sportwart? Richtig gelesen: Nach zehnjähriger Tätigkeit in diesem Amt hat der rührige Kipp die Verantwortung in jüngere Hände gegeben.

Verantwortung zu übernehmen, ist für ihn eine Selbstverständlichkeit

Der neue Verantwortliche heißt Patrick Dunitza. Er hat Stallgeruch. Der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann spielt bei den Herren des HTV in der BKA, arbeitet an der Oberhützer Straße auch als Trainer. Für den 31-Jährigen ist der Schritt nur eine logische Konsequenz. „Ich finde, es gehört zum guten Ton, in einem Verein auch Verantwortung zu übernehmen“, lautet seine Devise.

Für Kipp handelt es sich um eine ideale Lösung: „Er passt perfekt in meine Fußstapfen.“ Wichtig in dem Zusammenhang: Kipp steht mit Rat und Tat zur Verfügung, „wenn man mich braucht“. Das Turnier wird die erste große Bewährungsprobe für Dunitza, der per Mail zu erreichen ist: dunitza.patrick@gmx.de. Wer sich also anmelden möchte . . .

Bei den Hastenern hofft man, die Titelverteidiger wieder von einer Teilnahme überzeugen zu können. Frank Hemmerling und Werner Fritzsche hatten bei den Herren 120+ gewonnen, Florian Kogel und Bernd Ramseger bei den Herren 80+. Jetzt hat man das Alter bei den jüngeren Teams noch einmal um fünf Jahre heruntergesetzt. Vor dem Hintergrund, dass möglicherweise noch mehr Doppel dem Hastener Lockruf folgen könnten.