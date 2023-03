Dummer Punktverlust sorgt für Frust

Handball: Regionalligist HGR nur Remis gegen Langenfeld – Verbandsligist Panther II bezwingt TSV II.

Regionalliga: HG Remscheid – SG Langenfeld 31:31 (18:15). Versteinerte Mienen und eine frostige Stimmung nach Niederlagen gehören dazu. Aber nach einem Remis? Doch da sich diese Punkteteilung fast noch mehr wie eine Pleite anfühlte, war der Samstagabend für die Remscheider so richtig gelaufen. „Dümmer kann man gar nicht den Sieg aus der Hand geben“, lautete die erste Reaktion von Trainer Alexander Zapf unmittelbar nach der Schlusssirene. Und wenig später in der Pressekonferenz legte er dann nach: „Das war heute eine unserer schwächsten Leistungen.“ Selbstkritik gab es derweil auch von den Gescholtenen. „Das war unfassbar, was sich da in der Schlussphase abgespielt hat“, erklärte Felix Handschke. Und Keeper Linus Mathes, der mit 15 Paraden selbst eine erneut starke Leistung gezeigt hatte, ergänzte: „So was darf nicht passieren.“

Im Fokus bei allen stand die Schlussviertelstunde. Die Remscheider hatten bis zu diesem Zeitpunkt zwar eine leistungsmäßige Achterbahnfahrt unternommen. Doch als Achim Jansen, der erneut von der Siebenmeterlinie eine 100-prozentige Quote hatte, in der 43. Minute per Strafwurf auf 25:18 erhöhte, schien die Messe gelesen.

Mit dem Gefühl, dass man nichts mehr zu verlieren habe, versuchten es die Langenfelder nun mit dem siebten Feldspieler und holten Tor um Tor auf. Aber nicht, weil sie plötzlich bärenstark, sondern die Remscheider völlig planlos in der Offensive agierten. Dennoch gelang Handschke der Treffer zum 31:28 (54.).

Über das, was sich die HGR dann an haarsträubenden Fehlern auf der Platte leistete, konnte man nur noch den Kopf schütteln. In Überzahl waren die Remscheider 40 Sekunden vor dem Ende im Ballbesitz. Zapf nahm eine Auszeit und überließ Handschke die Ansprache. Doch auch der letzte Angriff verpuffte wirkungslos. Während die Remscheider konsterniert in der Halle standen, konnten die Langenfelder ihr Glück kaum fassen. Ein solches Remis kann man eben auch feiern.

Tore: Taymaz (7), Jansen (5/5), Jung, Pflüger, Handschke (je 4), Rath, Hinkelmann (je 2), Luciano, Hermann, Hertz (je 1).

Verbandsliga: Bergische Panther II – TSV Aufderhöhe II 28:26 (15:12). Revanche für das Hinspiel genommen, den achten Sieg in Folge eingefahren und den Druck auf die Konkurrenz um den Aufstieg in die Oberliga aufrechtgehalten. Allerdings machte es die 2. Mannschaft der Panther am späten Sonntagnachmittag in der Schwanen-Halle in Wermelskirchen bis in die Schlussphase spannend.

Sehr spannend sogar. 27:24 führten die Gastgeber nach 55 Minuten. Dann kassierte Yannick Funccius eine doppelte Zeitstrafe (Foul und Meckern). Prompt trafen die Solinger zum 25:27. Bis zur 59. Minute hatte dieses Ergebnis dann Bestand. Doch 90 Sekunden vor dem Ende fiel der Anschlusstreffer. Es folgten Auszeiten auf beiden Seiten im Sekundentakt. Und dann war es schließlich Enrico Kress, der 14 Sekunden vor dem Ende mit seinem Treffer für die Entscheidung sorgte. „Das hätten wir uns alles ersparen können, wenn wir vorher unsere Chancen genutzt hätten“, erklärte Trainer Erwin Reinacher. Tore: Baier (10/4), Alof (6/4), Schmitz, Napiwotzki (je 4), Kress (3), Funccius (1).

So geht´s weiter

Die HGR spielt in der Regionalliga am nächsten Wochenende erst sonntags: um 17 Uhr bei der Zweitvertretung des TuSEM Essen. Auf die Panther II wartet in der Verbandsliga am selben Tag um 11.30 Uhr die Auswärtsaufgabe bei der DJK VfR Mülheim Saarn.