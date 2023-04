Düsseldorf Open: Glauner als Goldmarie

JCW-Talent überzeugt mit starken Leistungen.

Sie geht ihren sportlichen Weg konsequent. So verwundert es nicht, dass Hannah Glauner vom JC Wermelskirchen ihrem Erfolg in Kopenhagen schon wenig später den nächsten folgen gelassen hat. Wieder auf internationalem Terrain, diesmal bei den Düsseldorf Open der U16, machte die 14-Jährige ihrem Ruf als „Goldmarie“ in der Klasse bis 48 Kilogramm alle Ehre. Im Finale gegen die ein Jahr ältere Grace Storm fiel die Entscheidung in der Verlängerung für Glauner. Die Kämpfe zuvor hatte sie sicher über die Bühne gebracht.

Ihre Vereinskameradin Ida von Grünberg (-52 kg) schied früh aus. Ganz ohne Kampf blieb Emma Becker. Sie hatte sich Medaillenchancen ausgerechnet, musste aber verletzt absagen. Zum Daumendrücken war sie aber in der Landeshauptstadt dabei. Phil Cabecana ging bei einem internationalen U16-Turnier in Duisburg an den Start. Nach zwei Siegen schied er aus.