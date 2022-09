Dürholtz zurück in Elversberg

Fußball: Lenneper in der 3. Liga

In der letzten Saison hatte er als Stammkraft zum Aufstieg Rot-Weiss Essens in die 3. Liga beigetragen, in der aktuellen Spielzeit kam Luca Dürholtz unter dem neuen Trainer Christoph Dabrowski kaum zum Zuge. Dies führte laut RWE-Pressemitteilung zur Rückkehr von Dürholtz zu seinem Ex-Verein SV Elversberg, da er mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden gewesen sei und seinen Wechselwunsch äußerte.

In Elversberg, wo der 29-Jährige vor seinem Transfer nach Essen zur Saison 2021/22 seit 2018 gespielt hatte, machte Dürholtz tabellarisch einen mächtigen Sprung. Mit dem Drittligisten spielte er am Sonntag 0:0 in Meppen, wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt und belegt derzeit Platz zwei. Essen ist als 16. weiter tief im Keller. fab