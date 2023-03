DTV verkauft sich teuer

Der Dabringhauser TV verlangte dem Tabellenzweiten vieles ab, obwohl die Partie beim TSV Ronsdorf mit 2:4 (1:1) verloren wurde. Dabei durfte der DTV lange auf eine Überraschung hoffen. Bereits nach sieben Minuten waren die Gäste durch Finn Pannack in Führung gegangen. Zwar gelang Ex-FCR-Spieler Nico Langels vor der Pause noch der Ausgleich, doch die Leistung des DTV machte durchaus Mut, zumal Marcel Maier nach dem Wechsel zunächst an der Latte, danach am gegnerischen Keeper scheiterte. „Die Jungs haben eine gute Einstellung gezeigt und einen offenen Schlagabtausch geliefert“, lobte Trainer Patrick Grün. Mit dem 2:3-Anschlusstor sorgte Maier auch für neue Hoffnung (75.), ehe der TSV in der Nachspielzeit zum Endstand traf. pb