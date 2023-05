DTV sichert spät den Klassenerhalt

Bezirksliga: Rade und SCA zittern.

Von Andreas Dach und Peter Brinkmann

SSV Berghausen – SC 08 Radevormwald 0:2 (0:0). Der SC 08 Rade hat seine Pflichtaufgabe seriös erledigt, schöpfte im Abstiegskampf neue Hoffnung. Ein Doppelschlag sorgte am Freitagabend für die beiden Treffer. Erst traf Kieran Boßhammer (69.), dann legte Fynn Schneider (73.) nach. „Das war das Mindeste, was wir in unserer Situation tun konnten“, sagte ein erleichterter Vorsitzender Frank Dombrowski, der zurzeit auch als Trainer fungiert. Vor der Pause und speziell in der Anfangsphase hatte sich Rade einigermaßen schwergetan. Möglicherweise eine Kopfsache. Da brauchte es schon ein wenig Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Nach dem Seitenwechsel dann verdiente sich der SC 08 die drei Punkte. Ohne dabei aber zu glänzen. Dombrowski: „Irgendwie war der Sieg dann doch verdient.“ Wermutstropfen: Titus Hoffmann sah die fünfte gelbe Karte und fällt am letzten Spieltag gegen den DTV aus.

Dabringhauser TV – ASV Mettmann 2:0 (0:0). Nach dem Sieg über den schon feststehenden Meister durfte der DTV den Klassenerhalt bereits am vorletzten Spieltag feiern. Zu einem ganz wichtigen Protagonisten avancierte Keeper Hannes Barth, der nach 13 Minuten einen Foulelfmeter des ASV entschärfte. „Wir haben leiden müssen, es war das erwartet schwere Spiel“, gab DTV-Coach Patrick Grün zu. Doch der Führungstreffer durch Marcel Maier gab den Hausherren die nötige Sicherheit (53.). Zwar ließ der Gast noch durch einen Pfostentreffer aufhorchen, doch auch der DTV hatte nun zahlreiche Möglichkeiten. Als Marvin Dattner ganz spät den Deckel draufmachte (90.+6), gab es am Höferhof kein Halten mehr. Patrick Grün redete Klartext: „Der Knoten ist emotional geplatzt. Das war heute eine geisteskranke Mannschaftsleistung.“

SC Ayyildiz Remscheid – SV Bayer Wuppertal 3:1 (2:1). Ein Leckerbissen war die Begegnung nicht. Aber das war für die Remscheider auch nicht wichtig, die es weiter selbst in der Hand haben, den Klassenerhalt zu sichern. Dazu würde am letzten Spieltag in Gräfrath ein Unentschieden reichen. „Es geht ums nackte Überleben“, sagt Trainer Axel Kilz, der frühe Führungstreffer von Abdulkadir Avan (1.) und Fatih Kurt (13.) erleben durfte. Ein Stimmungsdämpfer war das Anschlusstor der Gäste kurz vor der Pause (44.). Umso wichtiger, dass Fatih Kurt direkt nach dem Seitenwechsel den alten Abstand wieder herstellte (3:1, 46.). Weil eine klarere Führung im weiteren Verlauf verpasst wurde, musste man glücklich sein beim SC Ayyildiz, dass Torwart-Oldie Michael Röttgen in der Schlussphase mehrfach auf der Hut war. Kilz: „Er hat hervorragend gehalten.“