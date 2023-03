DTV: Niederlage wird spät besiegelt

Nach der 0:3 (0:0)-Pleite beim TSV Solingen wird die Lage im Abstiegskampf für den Dabringhauser TV immer bedrohlicher. „Wir müssen endlich in die Spur finden und effizienter werden“, bemängelte Trainer Patrick Grün. Beispielsweise Marcel Maier vergab einige gute Möglichkeiten. In der Klingenstadt geriet der couragiert auftretende DTV spät nach einem 22-Meter-Freistoß in Rückstand (79.) und kassierte noch zwei weitere Treffer (80./90.). Vor allem der Foulelfmeter zum 0:2 sorgte für Empörung im DTV-Lager. „Die Schiedsrichterleistung war unterirdisch“, tobte Grün, der aufgrund seiner kompromisslosen Kritik unmittelbar nach Spielschluss vom Unparteiischen die rote Karte sah. pb