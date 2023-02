DTV: Neuzugang sorgt für wichtigen Sieg

Dabringhauser TV - SSV Berghausen: Einstand nach Maß für Neuzugang Marcel Maier.

-pk- Neuzugang Marcel Maier erlebte beim 3:1 (1:0)-Erfolg des Dabringhauser TV gegen den SSV Berghausen einen Einstand nach Maß. Außerdem bescherte er damit seinem Team einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. „Es war zwar kein schönes Spiel, aber unter dem Strich zählen eben nur die Punkte“, erklärte DTV-Coach Patrick Grün, der seinen Schützlingen eine tadellose Einstellung attestierte.

Die Überlegenheit vor der Pause münzte Maier zum 1:0 um (23.). Nach 68 Minuten erhöhte er in einem Kampfspiel schließlich auf 2:0. Nur zwei Minuten später verkürzten die Gäste aber. „Wir haben dann aber nicht wie in der Vergangenheit den Kopf verloren“, berichtete Grün, der dann allerdings bis zur 83. Minute warten musste, in welcher Cemal Öztürk schließlich für die Entscheidung sorgte.

Die Spiele in der Kreisliga A - Strucker durchleben schwierige Zeiten