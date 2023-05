DTV macht Überraschung in Born perfekt

So schön kann die Freude sein, wenn der Klassenerhalt ganz, ganz nah ist – der DTV in Bergisch Born.

Der Erfolg beim SSV Bergisch Born kann für den Dabringhauser TV ein Meilenstein auf dem Weg zum Klassenerhalt sein.

Dieser 4:1 (2:0)-Erfolg beim SSV Bergisch Born kann für den Dabringhauser TV ein Meilenstein auf dem Weg zum Klassenerhalt sein. Natale Gargiullo (13.), Yusuf Kaya (40.), Ahmed Öztürk (59.) und Justin Lüdtke (65.) sorgten für die große Überraschung, während die Borner anschließend die (Fußball-)Welt nicht mehr verstanden. „Wir hatten die bessere Spielanlage und die Partie zunächst eigentlich im Griff“, konstatierte Borns Trainer Tim Janowski.

Die Gastgeber vergaben einige gute Möglichkeiten, so traf Luca Dantas nur den Pfosten (9.). „Doch dann machen wir Anfänger-Fouls, und durch zwei Standards geht der DTV mit 2:0 in Führung. Was danach von uns kam, war nur noch gruselig“, führte Janowski fassungslos weiter aus. Durch Jannik Hoffmeister gelang dem SSV nur noch eine kleine Ergebniskosmetik (84.).

Auf der Gegenseite war die große Erleichterung spürbar. „Wir hatten zunächst mehr Spielglück, doch in der zweiten Hälfte haben die Jungs das einfach toll gemacht. Nun sind wir in einem guten Fahrwasser“, lobte DTV-Coach Patrick Grün. Zudem freute sich der am Saisonende ausscheidende Trainer über das schöne Freistoßtor von Ahmed Öztürk zum 2:0. pb