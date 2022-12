DTV: Karakus sagt zu

Fußball: Bezirksligist holt weiteren Coach

Vor einem halben Jahr war Yakup Karakus noch gefeiert worden, hatte den BV Burscheid als Trainer in die Fußball-Bezirksliga geführt. Wenige Monate später schon hatte der Coach am Griesberg entnervt das Handtuch geworfen. Eine miese Trainingsbeteiligung, kaum Punkte, mangelnde Perspektiven – irgendwann war seine Geduld aufgebraucht gewesen.

Jetzt ist Karakus nach einer kurzen Pause zurück im Trainergeschäft. Er hat beim Dabringhauser TV zugesagt und wird gemeinsam mit Patrick Grün alles dafür tun, die Mannschaft in der Liga zu halten. Wichtig: Beide agieren auf Augenhöhe, haben ein gleiches Maß an Verantwortung. Besonders gespannt darf man auf die Partie des DTV beim BV Burscheid sein. Am 12. März. ad