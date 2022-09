DTV III ist bisher die positive Überraschung

Die gute Nachricht vorab: In den beiden Gruppen der Kreisliga B sind am vergangenen Sonntag alle Partien über die Bühne gegangen, da genügend Schiedsrichter zur Verfügung standen. Nach drei Spieltagen haben in der Gruppe 1 nur noch zwei Teams eine blütenweiße Weste. Die 3. Mannschaft des Dabringhauser TV ist dabei die positive Überraschung. In der vergangenen Woche hatte sie sich im Nachholspiel bei TuRa Pohlausen mit 3:2 durchgesetzt. Am Sonntag schoss der DTV dann den 1. FC Klausen mit 8:0 (3:0) vom Platz. Auch der 2. Mannschaft der SG Hackenberg gelangen in drei Spielen drei Siege. Allerdings mühte sich das Team bei der 2. Mannschaft der 1. Spvg. Remscheid zu einem knappen 1:0 (0:0)-Erfolg.