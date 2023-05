DTV: Grün muss gehen

Am vergangenen Sonntag war es zunächst nur ein Gerücht. Mittlerweile ist es Fakt: Bezirksligist Dabringhauser TV und Trainer Patrick Grün gehen am Ende der Saison getrennte Wege. „Wir wollen im Sommer einfach einen Neuanfang starten“, sagt Kevin Becker, der DTV-Abteilungsleiter, der sich bei Grün ausdrücklich bedankt, dass dieser das Team in den letzten anderthalb Jahren durch ein alles andere als ruhiges Fahrwasser geführt hat.