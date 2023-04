DTV: Abstiegsränge, adé!

Das war wichtig, das war so wichtig: Mit dem 4:2 (2:1)-Erfolg gegen den SV Bayer Wuppertal hat der Dabringhauser TV seinen Aufwärtstrend der jüngsten Zeit bestätigt, im Abstiegskampf ein Zeichen gesetzt und die Abstiegsränge endlich mal wieder verlassen. In der umkämpften Begegnung waren Marvin Dattner (38./76.), Patrick Sadowski (45.) und Cemal Öztürk (90.+2) die umjubelten Torschützen. Die Gäste waren durch ein Eigentor von Cedric Haldenwang (42.) und in der fünften Minute der Nachspielzeit zu ihren Treffern gekommen. „Jetzt kann ich endlich mal wieder sechs bis sieben Stunden durchschlafen“, sagte Trainer Patrick Grün überglücklich. Nur zu viele vergebene Möglichkeiten machten ihn ein wenig nachdenklich. ad