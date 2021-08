Der Druck für den LTV wird nicht geringer

Auch an Timo Bartels Rückkehr ins Team ist die Hoffnung der Lüttringhausener geknüpft, am Samstag einen Heimsieg einzufahren.

Handball-Bezirksligist möchte mit aller Macht zu Hause gewinnen. Dies gilt auch für Derbysieger HCW in der Landesliga.

Von Fabian Herzog

Landesliga: HSG Bergische Panther II – ATV Hückeswagen (Sa., 16.30 Uhr, Schulberg). Nach der vierten Saisonniederlage, dem 31:33 im Derby gegen den HCW, hat sich beim ATV eine Mischung aus Ernüchterung, Wut und Trotz breitgemacht. „Unser Lernprozess ist eben noch nicht abgeschlossen“, sagt Trainer Sebastian Mettler, der im Aufstiegsrennen bereits die weiße Fahne gehisst, die Saison aber noch nicht abgehakt hat. Dies will er mit seinem Team am Samstag unter Beweis stellen und das positive Grundgefühl dieser Spielzeit wieder in den Vordergrund rücken. Beim Tabellenvorletzten sind die Hückeswagener sicherlich wieder favorisiert, müssen aber mit Matthias Wilhelmy und Maurice Sielmann (beide privat verhindert) zwei Leistungsträger ersetzen. Dafür kehren Sebastian Marz und Felix Scheider ins Team zurück.

Landesliga: HC Wermelskirchen – Bergischer HC III (Sa., 19 Uhr, Schwanen). Des einen Leid ist des anderen Freud – das gilt ganz speziell auch für die Wermelskirchener. „Die Euphorie nach dem Derbysieg wollen wir mitnehmen“, sagt Spielertrainer Shahrokh Rezaloo, der zugibt: „Das hat schon gut getan.“ Weiterhin personell gebeutelt – diesmal fehlt auch noch Matthias Volkmann (beruflich verhindert) – bekommt es der Tabellenvierte nun mit dem -neunten zu tun. „Mit schlechten Erinnerungen“, wie Rezaloo erzählt. Im Hinspiel zog er mit seiner Mannschaft den Kürzeren (24:25), Kevin Tobolski vergab in der Schlusssekunde einen Siebenmeter.

Bezirksliga: HG Remscheid II – Solinger TB II (Fr., 20.15 Uhr, Neuenkamp)/TV Haan II – HG Remscheid II (So., 15 Uhr). Im Doppelpack bietet sich den Remscheidern die Gelegenheit, nach zuletzt eher dürftigen Auftritten wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern. Trainer Jacek Krajnik gibt zu: „Am liebsten wären mir vier Punkte. Aber da kann ich in unserer momentanen Situation wohl nur von träumen.“ Besonders im Nachholspiel am Freitagabend gegen den Tabellendritten dürften die Erfolgsaussichten für die Remscheider recht bescheiden sein. Wobei auch die Aufgabe beim Vorletzten aus Krajniks Sicht nicht zu verachten ist. „Auch da müssen wir erst mal gewinnen.“ Personal: Die verletzten Lucas Müller und Hendrik Elbertzhagen müssen passen, Nils Jungjohann (angeschlagen) ist fraglich.

Bezirksliga: Lüttringhauser TV – Bergischer HC IV (Sa., 17.30 Uhr, Klausener Straße). Der Druck für den LTV wird nicht geringer. „Stand jetzt wären wir abgestiegen“, sagt Abteilungsleiter und Co-Trainer Frank Hackländer. Er hat die Durchführungsbestimmungen genau studiert und die Landesliga im Blick. Dort stehen aktuell zwei Vertreter des Bergischen Handballkreises auf den Abstiegsplätzen. „Wir müssen noch einen einholen“, sagt Hackländer. Dafür dürfte ein Heimsieg gegen den BHC IV zwingend erforderlich sein. „Das ist uns noch nie gelungen. Jetzt wird´s Zeit“, findet der 53-Jährige.

Bezirksliga: HC Wermelskirchen II – HSG Bergische Panther III (Sa., 17.15 Uhr, Schwanen). In die Spur, wie schon seit ein paar Wochen gehofft, haben die Wermelskirchener noch nicht gefunden. Immerhin scheinen sie nach dem 25:25 beim BHC IV auf dem richtigen Weg. „Da waren einige gute Sachen bei“, findet Trainer Jens Wagner, „aber auch einiges an Steigerungspotenzial. Mal sehen, was am Samstag überwiegt.

Bezirksliga: VfL Solingen – HSG Radevormwald/Herbeck II (So., 13 Uhr). Der Tabellenzweite ist beim Schlusslicht zu Gast. Klar, dass Christian Gritsch von einem „Pflichtsieg“ spricht. Der HSG-Spielertrainer schielt bei vier Punkten Rückstand auf die Spitze noch immer in Richtung Landesliga, findet: „Der Drops ist noch nicht gelutscht.“ Gritsch muss am Sonntagmittag ohne Chris Pfeiffer (privat verhindert) und ohne Dominik Förster (wird geschont) auskommen.