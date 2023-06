„Druck kann auch sehr positiv sein“

Ferdi Gülenc will mit dem FC Remscheid in der Fußball-Landesliga eine gute Rolle spielen

In knapp zehn Tagen bittet Ferdi Gülenc, der neue Coach des FC Remscheid, zum ersten Training

Ende Februar sind Sie als Nachfolger von Marcel Heinemann als Trainer des FC Remscheid für die neue Saison präsentiert worden. In zehn Tagen starten Sie mit dem Team in die Vorbereitung. Sie hatten aber auch schon bisher engen Kontakt zum FCR, oder?

Ferdi Gülenc: Zunächst mal ist es für mich ein schönes Gefühl, einen Verein zu übernehmen, bei dem der Trainer nicht entlassen worden ist. Außerdem habe ich das Glück, dass mein Vorgänger Marcel Heinemann in den vergangenen Jahren wichtige Strukturen im Verein geschaffen hat.

Haben Sie mit ihm in den vergangenen Monaten schon zusammengearbeitet? Er war neben seinem Traineramt ja auch Sportlicher Leiter beim FCR.

Gülenc: Er war es auch, der mich kontaktiert hat, als es klar war, dass er aus beruflichen Gründen sein Amt nicht mehr fortführen kann. Ich war damals aber nicht der einzige Kandidat. Im ersten Gespräch mit dem FCR-Vorstand hatte ich dann von der ersten Minute an ein gutes Gefühl. Wichtig war für mich, dass die Rahmenbedingungen stimmten. Die stimmen, und dann sind wir uns schließlich einig geworden.

Noch mal zur Frage, ob es dann bereits eine Zusammenarbeit gab.

Gülenc: Die gab es. Im Hintergrund sind natürlich viele Gespräche geführt worden. Es war auch optimal, dass ich in den vergangenen Monaten ja bereits in alles reinschnuppern konnte.

Ein Thema dürfte die personelle Planung gewesen sein. Haben Sie in dieser Zeit Ihrem Vorgänger einen Wunschzettel mit Namen für die Neuzugänge überreicht?

Gülenc (lacht): Ganz so war es nicht. Zumal wir ja erst einmal abwarten mussten, auf welchen Positionen es Veränderungen geben muss, wenn uns Spieler verlassen. Mittlerweile ist ja klar, dass es einen personellen Umbruch gibt. Neun Spieler haben den Verein verlassen. Sechs bis acht werden wohl kommen.

Die aktuelle Suche ist also noch nicht abgeschlossen? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Gülenc: Es wird sich noch etwas tun. Wir brauchen grundsätzlich einen Kader mit 20 Feldspielern und drei Torhütern. Dass wir noch Bedarf auf der Position der Innenverteidigung haben, ist ja auch kein Geheimnis. Aber diese Rolle kann beispielsweise auch Daniel Saibert ausfüllen oder auch die beiden Neuzugänge Tim Belzer und Timo Leber.

Sie haben gerade über Neuzugänge gesprochen. Belzer und Leber kommen wie Dominik Heinen und Phil Knop vom Oberligisten Cronenberger SC und bringen reichlich Erfahrung mit. Damit ändert der FCR ja ein wenig seine Taktik, nicht nur auf gute junge Talente zu setzen. War das für Sie wichtig?

Gülenc: Beim FCR gibt es natürlich erfahrene Leute. Aber eben nicht auf jeder Position. Das war mir wichtig.

Sie haben die Größe des Kaders angesprochen. Bei 20 Feldspielern wird es auch einige enttäuschte Gesichter geben, wenn sie nicht spielen. Wie gehen Sie damit um?

Gülenc: Durch die Aufstockung auf 20 Teams in der Landesliga und die Spiele im Kreis- und im Niederrheinpokal werden wir auf weit mehr als 40 Spiele kommen. Zunächst einmal hat jeder eine Chance zu spielen. Und im weiteren Verlauf der langen Saison wird jeder Einzelne gebraucht. Da wird man zwangsläufig auf eine gewisse Rotation setzen müssen.

Bedeutet das auch, dass Sie die Mannschaft nicht in ein spielerisches Konzept zwängen?

Gülenc: Das wird sie sowie so nicht. Wir wir auftreten werden, hängt immer davon ab, wie der Gegner die Sache angeht. Natürlich habe ich bestimmte Prinzipien. Dazu gehört ein mutiges und leidenschaftliches Auftreten und den Gegner unter Druck zu setzen. Dabei mag ich dann aber auch intelligente Spieler, die Dinge erkennen und dann auch umsetzen. Die eben Lösungen finden. Bei all dem ist aber wichtig, dass die athletischen Voraussetzungen stimmen.

Bedeutet das, dass sich die Jungs auf eine sehr knackige Vorbereitung freuen dürfen?

Gülenc: Was heißt knackig? Es ist alles eine Frage der Dosierung. Es wird ein Prozess sein, den alle in den nächsten Wochen durchleben.

Da die Saison ja bereits am ersten August-Wochenende beginnt, legen Sie am 18. Juni los. Die Oberligaspieler, die kommen, hatten da gerade einmal zwei Wochen frei.

Gülenc: Sie werden auch zunächst noch ein paar freie Tage bekommen. Außerdem fangen dann ja auch bald die Schulferien an, und es gibt den einen oder anderen Spieler, der nur während dieses Zeitraums Urlaub machen kann.

Es wird in der Vorbereitung also ein ständiges Kommen und Gehen geben. Wird dann in unterschiedlichen Gruppen je nach Vorbereitungsstand gearbeitet?

Gülenc: Im Amateur-Fußball ist es nun mal so, dass immer wieder Leute fehlen. Und natürlich wäre es gut, in unterschiedlichen Gruppen zu arbeiten. Aber auch das wäre zu aufwendig. Mein Staff und ich werden das aber im Auge behalten.

Apropos Staff: Sie haben bei Ihrer Vorstellung im Februar gesagt, dass Sie eventuell noch einen Co-Trainer mitbringen. Kommt noch einer?

Gülenc: Nein. Es wäre ein enger Vertrauter von mir gewesen. Er hat leider aus privaten Gründen abgesagt. Klar war aber, dass ich mit Mike Kupfer einen sehr guten Mann an meiner Seite habe. Er kennt den Verein in- und auswendig. Er ist ein echtes Urgestein. Und auch auf die Arbeit mit Teammanager Mike Zintner freue ich mich.

Dann lassen Sie uns zum Schluss noch über die Saisonziele reden. Wie lauten die?

Gülenc: Wir wollen mit den Großen in der Liga mithalten, und wir freuen uns auf die schwierigen Aufgaben.

Wer sind denn die vermeintlich Großen?

Gülenc: Man muss sich doch einfach nur mal anschauen, wer aus der Oberliga absteigt. Das sind namhafte Teams wie der 1. FC Monheim, TuRU Düsseldorf oder der FC Kray. Die rüsten jetzt auf, um schnell wieder aufzusteigen.

Apropos Aufstieg. Es gibt vom Verein das Konzept „Oberliga 2025“. Entsteht dadurch Druck?

Gülenc: Ich finde, dass Druck auch sehr positiv sein kann. Und solche Konzepte und auch Ziele muss man einfach haben.

Zur Person

Ferdi Gülenc wurde am 19. Juni 1982 in Gelsenkirchen geboren und zog mit seiner Familie im Alter von sechs Jahren nach Radevormwald. Mit seiner Ehefrau und den beiden gemeinsamen Kindern lebt er in Remscheid. Als Fußballer spielte er unter anderem bei der Spvg. Radevormwald und dem TSV Ronsdorf. Seine Trainerlaufbahn begann beim B-Jugend-Nachwuchs des Hastener TV. Von dort ging er zum Wuppertaler SV und führte die U15 in die Regionalliga. Nachdem er beim Oberligisten SC Cronenberg zunächst als Co-Trainer gearbeitet hatte, schaffte er in der Saison 2021/2022 mit dem Team als Coach den Klassenerhalt.