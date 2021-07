HSG droht trockene Weihnachtsfeier

Für die Radevormwalder wäre es am Samstagabend im Abstiegskampf sehr wichtig, dass Christopher Grassow in der Offensive die nötigen Akzente setzen kann.

Landesliga: HGR II empfängt im Derby den HCW. ATV hat die Panther III am Sonntag zu Gast.

Von Peter Kuhlendahl

HG Remscheid II – HC Wermelskirchen (Sa., 17 Uhr, Halle Neuenkamp). Die Trainer tauschen vor dem Derby nicht nur aus Höflichkeit Nettigkeiten aus, sondern weil sie die Arbeit ihres jeweiligen Gegenübers anerkennen und sich auch mögen. „Der HCW ist ein stark besetztes Team, das seit Jahren in der Liga Topleistungen bringt“, meint HGR-II-Coach Jacek Krajnik. Dessen Engagement lobt wiederum HCW-Spielertrainer Shahrokh Rezaloo: „Es ist klasse, was er aus der jungen Truppe gemacht hat. Die spielen als Aufsteiger eine tolle Saison. Und allein schon ihr Sieg in der vergangenen Woche in Hückeswagen ist aller Ehren wert.“

Doch bei allen freundlichem Austausch – als Sieger wollen beide am frühen Samstagabend aus der Halle gehen. Und die HGR glaubt, einen Schlüssel zum möglichen Erfolg gefunden zu haben: „Wir müssen von Beginn an das Tempo hochhalten“, erklärt Krajnik, dem natürlich auch nicht verborgen geblieben ist, dass die Wermelskirchener kaum personelle Alternativen haben. Allerdings muss die HGR II am Samstag definitiv auf die privat verhinderten Matthias und Simon Raguß und den verletzen Nils Jungjohann verzichten. Hinter den Einsätzen von Torsten Wittmaack und Moritz Schumacher stehen Fragezeichen.

Derweil hält sich Rezaloo gar nicht erst lange mit der Auflistung von Ausfällen auf. „Es ist bei uns wie immer sehr eng. Noch enger als vergangene Woche, da unsere Zweite zeitgleich spielt. Aber wir sind ein verschworener Haufen.“

HSG Radevormwald/Herbeck – Cronenberger TG II (Sa., 18 Uhr, Hermanstraße). In der Bergstadt wissen alle, was die Stunde im Derby gegen die Wuppertaler geschlagen hat. „Das ist für uns schon fast mehr als ein Vier-Punkte-Spiel, das wir unter allen Umständen gewinnen müssen“, sagt HSG-Trainer Björn Frank.

Beide Teams stehen punktgleich im Tabellenkeller. Dem Verlierer droht gar das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz und damit auch das Überwintern auf dieser Position. „Wir müssen und werden deshalb alles geben“, gibt Frank eine eindeutige Marschrichtung aus. Nicht einfacher wird die Aufgabe aber dadurch, dass sowohl Christopher Grassow als auch Riccardo Fuchs wegen Fußverletzungen auszufallen drohen. Zudem gibt es wieder einige Grippekranke.

Aber bei aller sportlicher Brisanz hat Frank seinen Humor noch nicht verloren: „Wenn wir verlieren, gibt es auf unserer anschließenden Weihnachtsfeier nur alkoholfreie Getränke.“

ATV Hückeswagen – HSG Bergische Panther III (So., 19 Uhr, Brunsbachtal). Nach dem verlorenen Derby in der vergangenen Woche gegen die HGR II setzen die Hückeswagener auf Wiedergutmachung. „Das hat uns schon gewurmt“, meint Co-Trainer Sebastian Marz. Zumal die Partie nicht deshalb verloren wurde, weil der Gegner so übermächtig war. „Wir haben uns einfach zu viele Fehler erlaubt, die wir gegen die Panther nicht wiederholen dürfen“, betont Marz.

Außerdem setzen alle Beteiligten darauf, dass sich die Partie ein wenig mehr als Derby anfühlt, als die Aufgabe gegen die Remscheider Zweitvertretung. „Wir kennen uns aus der jüngsten Vergangenheit alle gut. Moritz Mettler und Fabio Krempel haben ja auch bei den Panthern gespielt“, berichtet Marz zudem, dass es beim ATV am Sonntagabend keine Ausfälle gibt.

ABSCHLUSS HINRUNDE

13. SPIELTAG Vor der ersehnten Weihnachtspause steigen am 15. Dezember noch interessante Partien. Die HGR II empfängt die Panther III (17 Uhr). Der HCW muss zur SSG Wuppertal (18.30 Uhr). Und der ATV trifft im Derby auf die HSG Rade/Herbeck (19 Uhr).