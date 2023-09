Drei Spiele, drei Pleiten

Blick über den Zaun: Wie es WSV, VfL Gummersbach und Bergischer HC am Wochenende ergangen ist.

Bergisches Land.-ad- Einmal musste es den Wuppertaler SV in der Fußball-Regionalliga ja erwischen. Aber so klar? So deutlich? Nach der 1:4 (0:1)-Niederlage bei der U21 des SC Paderborn wird man sich beim WSV seine Gedanken machen. Es passte nur wenig zusammen und gipfelte in der roten Karte für Kapitän Kevin Pytlik (59.). Zu dem Zeitpunkt führte der Aufsteiger schon mit 2:0. Phil Beckhoff war für den Ehrentreffer der Gäste (1:3, 82.) zuständig. Weiter geht es am 22. September um 19.30 Uhr in der Velberter IMS Arena gegen den SC Wiedenbrück.

Nicht den besten Tag hatten die Bundesliga-Handballer des VfL Gummersbach erwischt, die bei FA Göppingen mit 29:32 (13:15) verloren. So wurde es keine heitere Rückkehr von Torhüter Daniel Rebmann an seine frühere Wirkungsstätte. Die Oberbergischen hatten ihre beste Phase, als sie in der 47. Minute mit 24:22 die Nase vorne hatten. Danach lief kaum noch etwas zusammen. Jetzt kommt dem Spiel am Donnerstag um 19 Uhr in der Schwalbe Arena gegen den Bergischen HC eine besondere Bedeutung zu.

Indes geht beim BHC die Talfahrt weiter. Nicht unerwartet gab es am Sonntagabend beim Heimspiel in Düsseldorf eine 30:34 (12:17)-Niederlage gegen die Füchse Berlin. Der gute Start (7:6) war nur Makulatur. So langsam wird die Lage ernst bis dramatisch.