Drei Mannschaften müssen noch ordentlich bangen

Bergisches Land. Auch in der Fußball-Kreisliga A steht an diesem Sonntag der letzte Spieltag auf dem Programm. Große Spannung kommt dabei eigentlich keine mehr auf, da fast alle Entscheidungen bereits gefallen sind. Der SSV Dhünn steht als Aufsteiger in die Bezirksliga fest. Die Zweitvertretungen von TuRa Remscheid-Süd und des SC 08 Radevormwald sowie die 1. Spvg. Remscheid und die TS Struck müssen den bitteren Gang in die Kreisliga B antreten.