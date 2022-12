Doppelsieger und eine schöne Feier danach

TBÖ-Vereinsmeisterschaft.

Jahresabschluss und Tischtennis-Vereinsmeisterschaften – das gehört beim TB Groß-Ösinghausen bereits traditionell zusammen. Insgesamt 23 Aktive nahmen an den Spielen teil, darunter mit Sophie Pies auch eine Frau. Im Doppel-Finale setzten sich Michael Schmulder und Marco Fuß gegen Stephan Müller und und Sebastian Winitzki durch.

Schmulder war auch in den Einzeln nicht zu stoppen. Der Westdeutsche Vizemeister der U40, der in der NRW-Liga mit dem TV Dellbrück um den Aufstieg in die Oberliga kämpft, gewann das Endspiel gegen Stephan Müller, welcher trotz des Unterschieds von vier Klassen immerhin einen Satz für sich entschied. Bis ins Halbfinale hatten es Christian Klasberg und Titelverteidiger Simon Stadler geschafft.

Sogar 40 Personen nahmen an den anschließenden Feierlichkeiten im Jugendraum teil. Siegerehrung, Dank an die Mannschaftsführer, Geburtstagsgratulation für Stephan Müller und Winfried Steffens, leckeres Essen, eine von Bernd Meurer organisierte Tombola – Langeweile kam nicht auf. -ad-