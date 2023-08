Dominanz zahlt sich spät in Toren aus

FCR siegt bei Generalprobe.

Remscheid. Für den FC Remscheid war es die berühmte Generalprobe vor dem Meisterschaftsstart am Sonntag. Beim Bezirksligisten BV Gräfrath gewann der Landesligist mit 5:1 (1:1), probierte dabei noch einige Dinge aus. Trainer Ferdi Gülenc zeigte sich nach den Treffern von Germano Bonanno (19.), Dominik Heinen (60.), Toni Zupo (67.), Dorian Wächter (85.) und Ahmed Al-Khalil (87.) zufrieden: „Wir waren dominant, hätten nur in der ersten Hälfte mehr Tore erzielen müssen.“ Er findet: „Wir haben in der Vorbereitung unsere Hausaufgaben gemacht und können mit breiter Brust in die Saison gehen.“

An diesem Freitag verkauft der FCR zwischen 18 und 19 Uhr im Röntgen-Stadion Dauerkarten für die Spielzeit 2023/2024. Auch am Montag (7. August) kann man sich noch mit Tickets eindecken. Dann zwischen 18 und 19 Uhr am Jahnplatz in Lüttringhausen. Vollzahler müssen 112 Euro auf den Tisch legen, bei Mitgliedern (Vollzahler) beträgt der Preis 90 Euro. Ermäßigte Karten (Schüler, Studenten, Wehr- und Freiwilligendienstleistende, Behinderte, Rentner) zahlen 64 Euro. Von Mitgliedern, welche die ermäßigte Variante in Anspruch nehmen können, verlangt man 45 Euro. ad