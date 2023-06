DM-Endrunden: Jugend der IGR hat Blut geleckt

Nächste Titelkämpfe im Rollhockey

Remscheid. In etwa zeitgleich zu dem Triumph der U11 der IGR Remscheid, welche die Deutsche Rollhockey-Meisterschaft gewann, nahm die U9 des Vereins an einem internationalen Turnier in Antwerpen teil. Auch wenn es für den jüngsten Nachwuchs keinen einzigen Sieg zu feiern gab, waren alle begeistert von der Veranstaltung und dem Rahmenprogramm (Sightseeing, Strandzeit).

An diesem Wochenende kommt es zu zwei weiteren Endrunden um die DM. Die Gewinner der U13 werden am Samstag und Sonntag in Walsum ermittelt, wo die IGR in der Vorrunde ab 10 Uhr auf den Gastgeber, Gera und Düsseldorf-Nord trifft. In Cronenberg (auch Samstag/Sonntag) bekommt es die U17 ebenfalls ab 10 Uhr mit Chemnitz und dem Gastgeber zu tun. Prognosen sind unmöglich. ad