Diva präsentiert ihr launiges Gesicht

TuS siegt im Nachholspiel der Verbandsliga. HGR hat keine Mühe im Kreispokal in Rade.

Von Peter Kuhlendahl

Verbandsliga: TuS Wermelskirchen – Unitas Haan II 27:23 (12:11). Launische Diva oder Dr. Jekyll und Mr. Hyde? Der TuS zeigte im Nachholspiel am Dienstagabend mal wieder sein positives Gesicht. „Das war genau die richtige Wiedergutmachung für den Auftritt am Wochenende“, betonte TuS-Coach Frank Berblinger.

Von Beginn an stand die Deckung sicher. Und mit schnell vorgetragenen Angriffen kamen die Wermelskirchener zu Erfolgen. Dabei zeigte es sich, wie wichtig es war, dass die erfahrenen „Matze“ Rechlin und Knut Niegetiet wieder mit von der Partie waren. Auch als eine zwischenzeitliche deutliche Führung zusammenschmolz, zeigte sich der TuS unbeeindruckt und brachte den Sieg ohne Mühe unter Dach und Fach.

Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass die Umstände in der Schwanen-Halle alles andere als optimal für die Handballer sind. Damit ist nicht nur das Verbot der Haftmittel gemeint. Am Dienstagabend fiel zum einen die Anzeigetafel komplett aus. „Außerdem ist der Hallenboden extrem rutschig“, sagte Berblinger. Ob es an mangelnder Reinigung liegt, wollte er nicht kommentieren.

TuS-Tore: Niegetiet (9/6), Festag (5), Faust (4), Franken, Schmidt (je 3), Schnellhardt (2), Sichelschmidt (1).

Kreispokal, 3. Runde: HSG Radevormwald/Herbeck – HG Remscheid 19:40 (10:18).

Als Philip Baier mit der Schlusssirene den 40. Treffer für die Remscheider erzielte, feierten ihn seine Mitspieler gerade so, als hätte er ihnen einen Titel beschert. Es war aber nur die zweite Kiste Gerstensaft, die nun fällig wird. Die erste, für den 30. Treffer, muss Philip Rath springen lassen. „Und Mett gibt es auch noch dazu. Das gibt eine prima Kabinenfete“, meinte HGR-Trainer Lukas Steinhoff.

+ Knut Niegetiet trug sehr zum Erfolg des TuS Wermelskirchen im Verbandsliganachholspiel bei. © Holger Battefeld

Doch kaum hatte er es ausgesprochen, verfinsterte sich am Dienstagabend seine Miene: „Ich bin es langsam leid. Wir sind hier wieder mit einer ähnlich schlechten Einstellung in die Partie gegangen, wie bei den letzten Spielen. Die Jungs werden es in den nächsten Tagen im Training zu spüren bekommen.“

Dennoch war die Partie bis auf die ersten 20 Minuten sehr einseitig. „Da haben wir richtig gut dagegengehalten“, erklärte HSG-Coach Björn „Jala“ Frank, der am Abend seines 37. Geburtstags auch gar nicht so unzufrieden war: „Als wir dann anfingen durchzuwechseln, kam ein wenig Sand ins Getriebe.“

Aufseiten der HGR machte sich im weiteren Verlauf immer mehr die Klasse der einzelnen Akteure bemerkbar. Wie bei Rechtsaußen Achim Jansen, der die Trickkiste auspackte und auch für zwei Kempa-Tore, die Kaan Taymaz erzielte, auflegte. Mit Taymaz hat mittlerweile auch der siebte aktuelle Spieler der HGR seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Er war auch von einem höherklassigen Verein umworben worden.

Die kommenden tollen Tage werden beide Teams übrigens unterschiedlich gestalten. „Die Jungs haben jetzt bis nächste Woche frei. Fast alle tummeln sich am Samstag beim Zug in Rade“, erklärte Frank. „Karneval ist bei uns kein großes Thema“, betonte Steinhoff, der seine Schützlinge auch am Freitag und Dienstag in die Halle bittet.

FINAL FOUR KREISPOKAL Nach dem Sieg der HG Remscheid bei der HSG Radevormwald/Herbeck steht jetzt auch der letzte Teilnehmer des Halbfinales fest. Ausgespielt wird es wie schon wie in den vergangenen beiden Jahren in Form eines Final-Four-Turniers. Dabei trifft die HGR am Samstag, 2. Juni, auf den Landesligisten Haaner TV. In der zweiten Partie stehen sich der Regionalligist SG Langenfeld und der Landesligist WMTV Solingen gegenüber. Der Sieger des Turniers nimmt dann in der Saison 2018/19 am DHB-Amateur-Pokal teil.

HSG-Tore: Broch, Sahan (je 4), Dietzel, Weber (je 3), Jonek. Jäschke (je 2), Huckenbeck (1).

HGR-Tore: Jansen (9/2), Taymaz (8), Herman (6/2), Voß, Rath, Heimansfeld (je 3), Schönfeld, Pütz, Baier, Jungjohann (je 2).