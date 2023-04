Dirking kommt mit Silber von der Weltmeisterschaft zurück

Leichtathletik: Wermelskirchener überzeugt im Sprint.

Auch die Senioren-Leichtathletik hat in den zurückliegenden Jahren erheblich unter der Coronapandemie gelitten. Die Austragung internationaler Wettbewerbe hatte Seltenheitswert. Umso glücklicher war der Wermelskirchener Ulrich Dirking, an den World Masters Athletics Indoor Championships im polnischen Torun teilnehmen zu können. In Kürze gesagt: an der WM.

Wie schon in den früheren Zeiten entschied sich Dirking für den 200-Meter-Sprint – inzwischen in der Altersklasse M65. Aus den acht Vorläufen mit 42 Teilnehmern ging er als Zwölfbester hervor. Mit der Zeit von 28,25 Sekunden qualifizierte er sich für das Semifinale. Pech für ihn: Er musste auf Bahn 1 starten, was für einen Mann mit einer Größe von 1,95 Metern und entsprechend langen Laufschritten eher nachteilig ist. Letztlich belegte er Rang 14 und sagte: „Das ist ein Ergebnis, über das ich mich gefreut habe.“

Sogar Platz zwei und damit Silber gab es für den Wermelskirchener mit der Staffel. Die 4x200 Meter sind im Regelfall so etwas wie der Abschluss und der Höhepunkt von internationalen Meisterschaften. So war es auch in diesem Fall. Eigentlich war das Quartett mit Dirking, Andreas Weise, Detlef Döpping und Gerhard Zorn sogar auf Goldkurs gewesen. Bitter: Döpping zog sich 80 Meter vor dem Stabwechsel auf Dirking eine Zerrung zu und konnte sich nur noch tapfer kämpfend irgendwie in den Wechselraum retten. Dadurch war die Führung von zehn Metern dahin. Am Ende hatte Polen einen Vorsprung von 0,12 Sekunden auf das deutsche Team. Dirking: „Nachdem ich schon dreimal WM-Zweiter war, hätte ich gerne den Titel geholt.“ Die nächste WM kommt bestimmt . . . ad