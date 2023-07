Direkter Vergleich und Torverhältnis sind out

Bergisches Land. Jeder Punkt zählt. Wirklich jeder. Jedenfalls für die Mannschaften, die in der kommenden Saison in der Fußball-Bezirksliga im Auf- oder Abstiegskampf stecken. Was sich nach einer möglicherweise abgedroschenen Phrase anhört, hat einen sehr ernsten Hintergrund. Bei der Gruppenbesprechung der Fußball-Bezirksliga, die zu Wochenbeginn stattgefunden hat, wurde bekannt: Bei Punktgleichheit in Relevanz zu Auf- und Abstieg zählt in der Spielzeit 2023/2024 nicht mehr der direkte Vergleich. Ebenso nicht das Torverhältnis.