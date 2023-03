Diesmal gibt es einen Doppelpack in Walsum

Männer und Frauen der IGR haben in der Bundesliga unterschiedliche Ziele.

Von Andreas Dach

Ein Blick auf die Tabelle und den Spielplan der Rollhockey-Bundesliga sagt alles aus: Die IGR Remscheid müsste ihre Spiele am Samstag um 16 Uhr bei der RESG Walsum und am 15. April beim RSC Cronenberg gewinnen – und gleichzeitig der TuS Düsseldorf-Nord in seinen verbleibenden Partien regelmäßig Federn lassen. Dann, und wirklich nur dann, hätte die IGR noch die Möglichkeit, in die Play-offs um die Deutsche Meisterschaft einzuziehen. Alleine: Es fehlt der Glaube daran. Zumindest bei denen, welche die Mannschaft zuletzt bei den Auftritten in Düsseldorf beobachtet haben. Das ist nicht mehr die IGR, die über Jahre hinweg für Begeisterung gesorgt hat. Und da ist auch nicht mehr der Zusammenhalt, für welchen das Team mehr stand als viele andere. Sogar sportartübergreifend.

Es hat sich einiges verändert, und es wird sich einiges verändern. Anders beziehungsweise besser ausgedrückt: Es muss sich einiges verändern, wenn man perspektivisch wieder an die alten Erfolge anknüpfen möchte. Abwarten, was sich da tut. Zunächst einmal gilt es, die verbleibenden Spiele seriös über die Bühne zu bringen. „Wir wollen uns anständig aus der Saison verabschieden“, sagt Trainer Marcell Wienberg. Insgeheim hofft er auf drei Punkte und das Ergreifen des letzten Strohhalms. Walsum liegt den Remscheidern, die schon zweimal in dieser Saison gegen die RESG gewonnen haben. Mit welchem Kader die Bergischen die Aufgabe in Duisburg angehen werden, ist noch unklar. Alle würden zur Verfügung stehen.

Wie schon in der vergangenen Woche in der Landeshauptstadt bestreiten die Männer quasi so etwas wie das Vorspiel der Frauen-Begegnung. Um 18.30 Uhr steht der IGR ein sehr unangenehmes Match bevor, auf welches sie sich gerade mental gut vorbereiten muss. Walsums Ladys stehen für rustikalen Rollhockeysport, manchmal nah an der Grenze des Erlaubten. Die Erfahrung machten die Remscheiderinnen kürzlich dort erst, als sich beispielsweise Saphira Giersch nach einem Stockschlag ein ordentliches Veilchen am Auge zuzog.

„Wir wissen, was auf uns zukommt“, verdeutlicht Trainer Thomas Beck. Und sagt weiter: „Ich hoffe, dass wir das spielerisch lösen können.“ Einen Zehn-Minuten-Blackout, wie vor Wochenfrist, sollte man sich nicht leisten. Damit es am letzten Spieltag zum Endspiel um Rang eins gegen Cronenberg kommt. Annika Zech wird sechs Wochen ausfallen. Greta Heiermann (Hand) und Fabienne Rohs (nach Zahn-OP) stehen ebenfalls nicht zur Verfügung.