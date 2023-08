Diese Zutaten bringen den Erfolg

Handball: Regionalligist HGR mit Auftaktsieg – Verbandsligist Panther II kassiert Pleite.

Regionalliga: HG Remscheid – TSV Bayer Dormagen II 35:29 (16:13). Das sind die Zutaten, die man sich für einen Saisonauftakt wünscht: Eine gut besuchte Halle, ein Gegner, der als Aufsteiger ordentlich Lehrgeld zahlt, und zwei überragende Akteure in den eigenen Reihen. Dies alles mündete in einem Sieg, der zu keinem Zeitpunkt gefährdet war, aber von den Verantwortlichen nicht überbewertet wurde. „Natürlich freue ich mich über den Sieg. Allerdings war es an der einen oder anderen Stelle doch noch ein wenig holprig“, erklärte HGR-Trainer Nelson Weisz.

Zwei Akteure, bei denen aber fast alles glatt lief, waren Keeper Linus Mathes und Ole Vetterlein, der im Rückraum wirbelte. Mathes, der unter anderem drei Siebenmeter meisterte, war der Garant dafür, dass die HGR mit einem Vorsprung in die Pause ging. Vetterlein war im Angriff kaum zu stoppen, ging dahin, wo es weh tat, erzielte zehn Treffer und holte einige Siebenmeter raus. „Mit meinem Einstand bin ich sehr zufrieden. Und jetzt schauen wir mal, wohin hier die Reise geht“, sagte der 21-jährige Neuzugang.

Die Gäste waren mit einer sehr offensiven Deckung in die Partie gestartet. Dieser taktische Kniff ging allerdings schief, die HGR setzte sich nach zehn Minuten auf 5:2 ab. Kein Nachteil für die Remscheider war in der Folge auch, dass Bayer-Abwehrchef Janis Beckers bereits früh seine zweite Zeitstrafe kassierte (17.).

Apropos Zeitstrafen: Die Unparteiischen Cefdet und Kenan Kamper gingen vor der Pause damit fast inflationär um. Ein Drittel der Spielzeit agierten die Gastgeber in Unterzahl. Allerdings wussten die Dormagener daraus überhaupt kein Kapital zu schlagen und kassierten in diesen Phasen gar einige Gegentreffer. Nach der Pause drückten die Schiedsrichter dann mehrfach die Augen zu, was die Remscheider einige Male auf die Palme brachte.

Aber der Ärger war schnell verraucht. Auch weil die HGR sich nicht aus der Ruhe bringen ließ, als Bayer zwischenzeitlich ein wenig verkürzte. Die Remscheider wussten darauf immer eine Antwort und gewannen zum Auftakt hochverdient.

Verbandsliga: MTG Horst Essen – Bergische Panther II 34:28 (18:10). Am späten Samstagabend fasste Panther-II-Trainer Erwin Reinacher den Auftritt seiner Schützlinge mit einem Wort zusammen: „Fürchterlich!“ Insbesondere vor der Pause ließen die Gäste alles vermissen. Die Panther waren nur bis zum Rückstand von 7:8 nach 20 Minuten halbwegs auf Augenhöhe. Dann brachen die Gäste völlig ein. Die Essener trumpften ihrerseits auf und hatten einen 10:3-Torelauf. Daran ändern konnte auch Linksaußen Timo Blum nichts, der aus dem Drittligakader aushalf.

Nach der Pause lief es zunächst besser, und die Panther II kamen nach 41 Minuten auf 17:20 heran. Dann fand ein Treffer keine Anerkennung. Reinacher: „Dass es in der Folge nicht zu mehr reichte, lag aber nicht daran.“

Tore

HG Remscheid: Vetterlein (10), Handschke (7/1), Taymaz (6), Klose, Grewe (je 3), Athanassoglou (3/1), Hertz (2), Franz (1).

Bergische Panther II: Radermacher, T. Blum (je 7), Hindrichs (5), Lorenz (3/2), Kotthaus, Alof (je 2), Funccius, Napiwotzki (je 1).