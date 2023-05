Die Zeit der vielen Abschiede naht

Landesliga: Der SV 09/35 und der FCR gehen mit Heimspielen ins Saisonfinale.

Von Peter Kuhlendahl

SV 09/35 Wermelskirchen – DJK Blau-Weiß Mintard (So., 15 Uhr, Dönges-Eifgen-Stadion). Man merkt es ihm schon an. Sebastian Pichura ist froh, dass es am Sonntag ins Finale geht. „So sehr man sich auch immer auf die Saison freut, ist es nun schön, dass man mal Abstand gewinnen kann“, erklärt Wermelskirchens Coach, der gleichzeitig auf eine sehr gute Spielzeit zurückblicken kann. Daran ändert auch nichts, dass der SV 09/35 zuletzt keinen Sieg mehr landen konnte. „Um mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen, wäre es prima, gegen Mintard zu gewinnen“, sagt der Coach. Wohl wissend, dass keine Laufkundschaft ins Eifgen kommt.

Das Stadion wird am Sonntag dann auch der Schauplatz von Verabschiedungen sein. Zu den bereits bekannten Abgängen gesellen sich Cengiz Cetin und Eren Eryürük, deren Verträge nicht verlängert worden sind. „Es sind beides gute Jungs, die aber einfach mehr Spielpraxis brauchen“, findet Pichura, der mit seinen Schützlingen die Saison am Sonntag nach dem Spiel noch gemeinsam ausklingen lassen will.

FC Remscheid – DJK Adler Union Frintrop (So., 15 Uhr, Röntgen-Stadion). Wenn es nach Marcel Heinemann ginge, könnte die Saison ruhig noch länger dauern. Zum einen hat sein Team, das in jetzt zehnmal in Serie ungeschlagen ist, einen tollen Lauf. Zum anderen merkt man dem FCR-Trainer an, wie schwer es ihm fällt, bald Abschied zu nehmen. „Es ist schon ein komisches Gefühl. Auch wenn am Donnerstag noch das Pokalfinale ansteht“, erklärt Heinemann.

Aus diesem Grund wird bei allen Beteiligten auch weiter hart und konzentriert gearbeitet. Und das soll auch der Meister und Oberliga-Aufsteiger aus Essen am Sonntag zu spüren bekommen. Heinemann: „Na klar wollen wir zum Abschied gewinnen.“ Apropos Abschied. Das wird ein großes Thema im Stadion sein. Nicht nur der Trainer wird den Verein verlassen, auch eine ganze Reihe von Spielern. Gehen werden Dylan Oberlies (Cronenberg), Francesco Di Donato (Born), Serhat Kacmaz (SG Wattenscheid 09), Hammza Al Khalil (SSVg. Velbert II), Sebastian Bamberg, Sam Kirschsieper und Shunsuke Takahashi (alle Ziel noch unbekannt).

+ FCR-Spieler Serhat Kacmaz kehrt zu seinem früheren Verein nach Wattenscheid zurück und spielt in der Oberliga. © Michael Sieber

Besonders schmerzlich ist der Verlust von Kacmaz. Er wechselt zum Regionalliga-Absteiger Wattenscheid. „Das freut mich zwar für ihn. Aber für den FCR ist es ein großer Verlust“, sagt Heinemann. Ein „halber“ Abgang ist zudem Malte Lüttenberg. Er hat seinen Vertrag zwar verlängert, steht aber erst 2024 wieder zur Verfügung, da er zum Studium in die USA geht.

Heinemann selbst gibt im Stadion eine Runde aus. 30 Liter Freibier stehen ab der Halbzeitpause im „1908-Treff“ am Stadioneingang bereit. Falls es nach Abpfiff noch was gibt, wird der Coach auch selbst mit den Fans anstoßen. Und auch der eine oder andere Spieler dürfte dann dabei sein.

Muttertag

Der FC Remscheid spendiert allen Zuschauern, die an diesem Sonntag (Muttertag) ihre Mutter mit ins Röntgen-Stadion in Lennep zum Spiel gegen Union Frintrop bringen, freien Eintritt. Und wer im Besitz einer Dauerkarte ist und seine Mutter dabei hat, kann sich über ein Freigetränk freuen.

