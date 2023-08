Die WTV-Familie feiert ihre große Saisoneröffnung

Alle Teams von der F-Jugend bis zu den 1. Mannschaften sind dabei.

Wermelskirchen. Es war ein besonderer Tag für die große Handball-Familie des Wermelskirchener TV. Alls Mannschaften von der F-Jugend bis zur 1. Mannschaft waren dabei, als die Gelb-Schwarzen die neue Saison offiziell eröffneten. Mit gemischten Teams wurde zunächst ein Parcours absolviert, der aus drei verschiedenen Stationen bestand. Dabei waren Geschicklichkeit, Treffsicherheit und Kondition gefragt.

Danach dann stand der Handball im Mittelpunkt jeglichen Geschehens. Die E-Jugend spielte gegen die F-Jugend, vier C- und D-Jugend-Teams ermittelten in einem Miniturnier einen Sieger. Abschließend trafen sechs Mannschaften aufeinander, bestehend aus B-Jugend, den beiden Frauen- und den drei Herrenteams.

Wunderbar, dass es dabei nicht bierernst zur Sache ging und dem Spaß gegenüber den reinen Ergebnissen eindeutig die größere Priorität beigemessen wurde. Dass dies so war, ließ sich an den vielen glücklichen Gesichtern erkennen. So bleibt nach einem intensiven und fröhlichen Tag die Erkenntnis: Einer Wiederholung im kommenden Jahr steht nichts im Wege. -ad-