Die virtuelle Variante ist nun Vergangenheit

So langsam nähern sich die Macher der magischen Zahl 50. Am Sonntag richtet der TV Witzhelden bereits die 47. Auflage des Sengbach-Talsperrenlaufs aus. Eine stolze Zahl – trotz des Blicks auf die zurückliegenden Jahre, als der traditionelle Landschaftslauf coronabedingt nur virtuell stattfinden konnte. Jetzt kehren die Aktiven zum gemeinschaftlichen Wettkampf auf die anspruchsvolle Strecke rund um die Sengbach-Talsperre zurück. Darunter erfahrungsgemäß auch viele aus Remscheid, Wermelskirchen und Umgebung. Die Läufe beginnen um 8.30 Uhr in Neuenhof gleich mit der längsten Distanz (30,9 km). Es folgen der Halbmarathon (9 Uhr), die 11,3 km lange Sengbachrunde (9.45 Uhr) und ein Kinder- und Familienlauf (10 Uhr, 1,5 km). ad