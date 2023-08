Die verrückteste Saison aller Zeiten

In der Handball-Landesliga wird es in allen Spielen in der neuen Saison ordentlich zur Sache gehen.

Handball: Die Landesligisten starten am Wochenende in die neue Meisterschaftsrunde.

Bergisches Land. Es geht los. Allerdings stehen alle Beteiligten wohl vor der verrücktesten Landesligasaison aller Zeiten. Und der Allerletzten. Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Am Ende der Meisterschaftsrunde ist die Landesliga nämlich Geschichte. Sie wird ersatzlos gestrichen und verschwindet von der Bildfläche. Beschlossen wurde das von Handball Nordrhein, der neuen Vereinigung der Verbände Niederrhein und Mittelrhein.

Für die sechs Landesligisten aus dem Verbreitungsgebiet bedeutet das, dass es für sie nur um den Auf- oder den Abstieg gehen wird. Welche Platzierungen dabei erreicht werden müssen, war lange Zeit unklar. Wer die umfangreichen Durchführungsbestimmungen im wahrsten Wortsinn studiert hat, kommt zu diesen Erkenntnissen: Aus den vier Landesligagruppen des Niederrheins steigen insgesamt jeweils fünf Teams direkt ab. Abwarten muss man allerdings, wer von oben runterkommt. Aus diesem Grund könnte es sein, dass die Acht- und Neuntplatzierten noch in eine Relegation müssen. All dies bedeutet, dass die Erst- bis Siebtplatzierten eine „Aufstiegsfeier“ planen können.

Dieses Ziel dürften sich alle Teams aus der Region auf ihre Fahnen heften. „Klar wollen wir oben mitspielen“, sagt Björn Frank. Der Trainer der HSG Radevormwald/Herbeck würde derzeit aber nicht unterschreiben, dass es doch noch Veränderungen der Regelungen gibt. „Aber je weiter oben wir sind, desto sicherer ist, dass wir nicht in den Bezirk zurück müssen“, erklärt Frank, der mit seinem Team zum Auftakt (Samstag, 18 Uhr, Hermannstraße) auf den TV Witzhelden trifft. Anders als beim Kreispokalsieg gegen Witzhelden vor zwei Wochen muss die HSG auf die privat verhinderten Christian Rother und Christopher Bartsch verzichten.

Die Halle Neuenkamp in Remscheid ist am Wochenende der Austragungsort von gleich zwei Derbys. Die 2. Mannschaft der HG Remscheid empfängt am Samstag (17 Uhr) die Drittvertretung der Bergischen Panther. Am Sonntag (13.45 Uhr) misst sich der HC BSdL dann mit dem ATV Hückeswagen.

In Anbetracht der Ausgangslage für die Saison hat HGR-II-Coach Fabian Flüß nur ein Ziel: „Wir wollen möglichst schnell möglichst viele Punkte sammeln, damit überhaupt nicht Gefahr entsteht, in die Bezirksliga zu müssen.“ Dafür soll die Heimpremiere gewonnen werden. Allerdings fällt Julian Garnich aus beruflichen Gründen aus. Nils Jungjohann und Lucas Müller sind im Urlaub. Die Panther-Dritte geht zwar mit einem relativ kleinen Kader an den Start. „Unser Ziel ist aber, in die Verbandsliga aufzusteigen“, sagt Angelos Romas, der in der neuen Spielzeit das Team gemeinsam mit Daniel Blum coacht. Beide stehen nur noch im äußersten Notfall als Spieler zur Verfügung. Außerdem muss das Aufrücken von Jan Scheel und Fabian Schneider in die eigene Zweite kompensiert werden.

„Mit einem Derby in die neue Saison zu starten, ist prima“, findet der neue Soldaten-Trainer Roman Warland, der sich in dieser Meisterschaftsrunde in erster Linie auf das Coachen konzentrieren wird. Ansonsten glaubt auch er, dass es in den nächsten Monaten ein Hauen und Stechen um die Plätze für die Verbandsliga geben wird. „Die wollen wir auch erreichen“, betont Warland, der keine personellen Probleme hat. Ebenfalls nach der verrücktesten Saison aller Zeiten über dem Strich stehen möchte der ATV. „Wie jedes Team wollen auch wir um die Plätze für die Verbandsliga mitspielen“, sagt Trainer Jens Greffin.

Spielverlegung

Eine Woche länger auf den Start in die Saison müssen die Handballer des Wermelskirchener TV warten. Aus gutem Grund: Wegen der großen Kirmes in der Stadt ist die Partie gegen die 2. Mannschaft des TSV Aufderhöhe auf den 25. November verlegt worden.