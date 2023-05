Die U13 verpasst den Titel

Der Traum vom Gewinn der NRW-Meisterschaft ist für die U13 der IGR Remscheid geplatzt. Beim Spieltag in Herringen musste sich das Team den Gastgebern mit 3:9 geschlagen geben und belegt nun den zweiten Platz. Allerdings nutzten die Herringer eine Sonderregelung aus Coronazeiten, auch U15-Spieler einzusetzen. Im zweiten Spiel bezwang die IGR den HSV Krefeld mit 7:4. Die Tore erzielten Ben Hager (3), Max Hager, Mats Reisinger, Jadon Winkler (je 2) und Emil Decius. In der U9 unterlagen die IGR Blue Panthers in Krefeld dem TuS Düsseldorf-Nord (1:15) und spielten 2:2 gegen Recklinghausen. Tore: Louis Wegner (2), Eric Funk. Die Partie White Tigers gegen Herringen wurde mit 10:0 für die IGR gewertet. Gegen Düsseldorf unterlagen die Remscheider mit 1:9. Der Ehrentreffer gelang Eric Funk. -pk-