Die Tür steht relativ weit auf – man muss nur noch durchgehen

Ob man die IGR-Frauen am Samstag (im schlechteren Fall auch am Sonntag) wieder so jubeln sieht?

Rollhockey: IGR-Frauen kämpfen um Einzug ins Finale.

Macht´s noch einmal, IGR-Frauen! Eine Woche nach dem hart erkämpften 1:0-Erfolg beim TuS Düsseldorf-Nord will der Rollhockey-Bundesligist im zweiten Halbfinal-Play-off-Spiel nachlegen und am Samstag um 16 Uhr in der Sporthalle Hackenberg mit einem weiteren Sieg den Einzug ins Endspiel sicherstellen. Oder, um es mit den Worten von Trainer Thomas Beck auszudrücken: „Die Tür ist relativ weit auf. Wir müssen aber noch durchgehen.“

Sicher haben die Remscheiderinnen vor Wochenfrist nicht ihre beste Leistung abgerufen. Aber sie waren kämpferisch da, haben Einsatz und Leidenschaft in die Waagschale geworfen. Von der ersten bis zur letzten Minute. Das zählt. Vor allem aber das Ergebnis. Beck: „Wir haben am Montag darüber gesprochen, was noch nicht so gepasst hat.“ Ein bisschen Luft nach oben gibt es halt immer.

Was man auf alle Fälle vermeiden möchte, ist ein drittes und damit entscheidendes Spiel am Sonntag. Das würde dann ebenfalls um 16 Uhr in der Halle Hackenberg ausgetragen werden. Aber dazu müssten die Landeshauptstädterinnen die Partie am Samstag halt für sich entscheiden.

Taktisch wird sich nicht viel ändern, personell auch nicht. Die schmerzlich vermisste Annika Zech ist nach ihrer Verletzung weiterhin keine Option für einen Einsatz. Frühe Tore könnten den IGR-Frauen vieles leichter machen. Für die Köpfe und damit für die weiteren Momente des Spiels. Wie sagten wir es doch? Macht´s noch einmal, IGR-Frauen.