Die Trainersuche geht weiter - FCR rehabilitiert sich

In der Anfangsphase brachte der SV 09/35 Wermelskirchen – hier mit Luca Lilliu – einige vielversprechende Aktionen auf den Rasen des Dönges-Eifgen-Stadions. Später ging es nur noch darum, nicht so richtig unter die Räder zu kommen.

Landesliga: Der SV 09/35 verliert nach gleichem Muster.

Von Andreas Dach und Peter Kuhlendahl

FC Remscheid – DJK Fortuna Dilkrath 1:0 (0:0). Eine alte Fußballweisheit hörte man bereits nach knapp 30 Minuten auf der Tribüne. „Wer seine Chancen nicht nutzt . . .“ Doch da der FCR einen Toni Zupo hat, der im vierten Spiel seinen dritten Treffer erzielte, blieb die Bestrafung am Ende eben aus. „Ich wusste einfach, den muss ich jetzt machen“, sagte der Stürmer. In der 75. Minute stand Zupo plötzlich frei im Strafraum. Michele Buscemi hatte den Ball von der rechten Seiten hereingeschlagen.

+ Toni Zupo erzielte das Tor des Tages für den FCR . © Andreas Dach

Da allerdings dies der einzige Treffer blieb, mussten die Remscheider bis in die letzte Minute zittern. Auch weil die Gastgeber nach dem Seitenwechsel die Zügel zunächst aus der Hand gaben. Dilkrath kam selbst zu Chancen. Zudem wurde die Partie immer intensiver, und die Gäste langten ordentlich zu. „Heute war aber wieder eine Mannschaft auf dem Platz“, erklärte FCR-Keeper Maurice Horn, der allerdings auch einräumte, dass man sich das Leben selbst unnötig schwer gemacht habe: „Wir hätten schon vor der Pause klar führen müssen.“

Taten sie aber nicht. Die Remscheider nahmen das Heft jedoch von Beginn gleich in die Hand. Erste kleinere Möglichkeiten ergaben sich bereits nach wenigen Minuten. So richtig Fahrt nahm die Partie nach knapp 20 Minuten auf. Nach einem Freistoß von der rechten Seite drosch Ahmed Al Khalil den Ball von der Strafraumgrenze an den Pfosten (23.). Fünf Minuten später köpfte ein Gästeakteur die Kugel nach einer Ecke an den eignen Pfosten. Und nach einer halben Stunde setzte sich Phil Knop auf der linken Seite durch. DJK-Keeper Dominik Jakobs lenkte den Ball mit den Fingerspitzen zur Ecke.

Dilkrath brachte in der Offensive wenig bis gar nichts zustande. Und die FCR-Abwehr, in der Adis Babic und Daniel Saibert die Innenverteidigung bildeten, war vor der Pause überhaupt nicht gefordert.

SV 09/35 Wermelskirchen – VfB 03 Hilden II 1:4 (1:4). Wie die Bilder sich doch gleichen. Auch ohne den zurückgetretenen Trainer Sebastian Pichura verlor der SV 09/35 nach dem gleichen Muster wie schon in den vergangenen Partien. Nach einem positiven Start, welcher sich in dem Freistoßtreffer von Umut Demir zum 1:0 (19., noch leicht abgefälscht) ausdrückte, sackte der Gastgeber wenig später wie ein Kartenhaus zusammen und kassierte innerhalb von 16 Minuten vier (!) Gegentore. Auslöser war ein Fehler von Erik August gewesen, der auf der linken Abwehrseite den Ball vertändelt hatte (1:1, 29.). Danach reihte sich ein Blackout an den nächsten. Und der Gastgeber musste nach weiteren Gegentoren (31./42./44.) zur Pause happy sein, dass es nicht noch häufiger im Kasten von Kevin Kilter eingeschlagen hatte, der einem glatt leidtun konnte. Ein Knaller von Emre Circir ans Hildener Lattenkreuz war dann das einzige Wermelskirchener Lebenszeichen (45.).

Dass es keinen weiteren Einbruch gab, ist vielleicht noch die positivste Erkenntnis des Tages. Abdulkadir Avan machte nach seiner Einwechslung ordentlich Betrieb, sein Schuss wurde auf der Linie noch abgewehrt (62.). Und Kilter parierte in der Schlussminute einen umstrittenen Foulelfmeter der Gäste.

Und wer wird neuer Trainer beim SV 09/35? Die dringlichste Antwort konnte noch niemand geben. „Wir haben bereits einige gute Gespräche geführt“, sagte der Ex-Vorsitzende Karl-Heinz Fleischer, der in die Planungen eingebunden ist. Namen kamen nicht über seine Lippen. „Das kann noch bis zu zwei Wochen dauern.“ So bleibt es bei Spekulationen. Immerhin gehörte Erdal Demir (zuletzt SC Ayyildiz) zu den interessierten Zuschauern im Eifgen. „Ich hatte auch gedacht, dass mehr mögliche Kandidaten vor Ort sein würden“, gab Fritz Schmitz zu, der das Team mit Helge Kost betreute.

Statistik

FCR: Horn, Buscemi, Saibert, Babic, Blume, Di Mari, Heinen (65. Bonanno), Al Khalil, Knop (86. Tekin), Zupo, Wächter (82. Ntiti).

SV 09/35: Kilter, Vlasiuc, Circir (46. Avan), August (46. Omar), Tshala, Raufeiser (81. Mendy), Lilliu (75. Dönmez), Paß, Derkum, Demir, Türksoy (68. Schlamm).