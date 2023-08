Die Trainer plagen schlaflose Nächte

Dritter Spieltag in der Landesliga.

Von Peter Kuhlendahl

Remscheid/Wermelskirchen. Krasser könnte der Gegensatz nicht sein. Nach den ersten beiden Spieltagen thront der FC Remscheid an der Spitze, während der SV 09/35 das Tabellenende ziert. Natürlich ist es nur eine Momentaufnahme. Aber die hat in beiden Lagern vor dem nächsten Auftritt Spuren hinterlassen.

ASV Süchteln – SV 09/35 Wermelskirchen (So., 15.30 Uhr). Die Gegentore bei der 1:5-Pleite am Mittwochabend gegen DV Solingen dürften Wermelskirchens Coach Sebastian Pichura über die Bettdecke gekrabbelt sein. „Die Nacht war kurz. Die Niederlage hat uns schon hart getroffen“, redet der Coach auch gar nicht erst um den heißen Brei herum. Eine Erklärung, warum seine Schützlinge mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet sind, hat er: „Bei uns kommt einfach alles zusammen. Verletzte und nicht spielberechtigte Akteure sind dabei sicher einer der Hauptgründe.“

An diesem Wochenende sind zumindest alle Spielberechtigungen endlich auf dem Tisch. Am Ausfall der Langzeitverletzten und Spielern, die noch in der Reha sind, ändert sich aber nichts. Und der bis dato einzige Torschütze Leonhard Fronia hat sich in den Urlaub verabschiedet.

Dies macht die Situation für alle Beteiligten nicht einfacher. Jetzt steht am Sonntag eine Aufgabe bei einem Team ins Haus, das ebenfalls mit zwei Niederlagen gestartet ist und nun ebenfalls mächtig unter Druck steht.

VfB Hilden II – FC Remscheid (So., 15.30). Auch FCR-Trainer Ferdi Gülenc hatte nach dem Mittwochspiel eine schlaflose Nacht. „Ich war einfach voll mit Adrenalin.“ Ansonsten sind die bisher eingefahrenen Siege ein sanftes Ruhekissen. Und nicht nur die drei Punkte nach dem 5:2-Sieg über Süchteln haben den Coach erfreut: „Gut war eben auch, dass die Jungs gemerkt haben, dass man in jedem Moment zu 100 Prozent da sein muss. Sonst kann es auch schief gehen.“

Aus diesem Grund täuscht das eigentlich klare Ergebnis ein wenig. Die Remscheider leisteten sich gerade in der Defensive, die in der Vorbereitung oft überzeugt hatte, einige individuelle Schnitzer, die dann auch zu den Gegentoren führten. Da das Team aber dann eine tolle Moral zeigte, gab es ein Happy End.

Im Hinblick auf die Partie am Sonntag plagt Ferdi Gülenc eine Sorge: „Ich hoffe, dass die Kräfte in der Englischen Woche reichen.“ Da die personelle Situation ein wenig angespannt ist, kann nicht groß rotiert werden. Timo Leber und Phil Knop dürften zwar in den Kader zurückkehren, kämen aber nur für Kurzeinsätze infrage. Patrick Posavec ist weiter im Urlaub. Adis Babic musste am Mittwoch mit Leistenproblemen vom Platz. Sein Einsatz ist fraglich.

Fraglich ist zudem, was die Remscheider in Hilden erwartet. Da deren 1. Mannschaft bereits an diesem Freitag in der Oberliga spielt, könnte durchaus der eine oder andere aus diesem Team am Sonntag gegen den FCR dabei sein.