Die TGH hat keine Chance und will sie nutzen

Ob es bei den Frauen der TG Hilgen am Sonntag etwas zu feiern gibt? Auf Führungsspielerinnen wie Marisa Stöver kommt es sicherlich noch mehr an als das ohnehin der Fall ist.

Niederrheinpokal der Frauen: Hilgen empfängt am Sonntag einen Regionalligisten.

Von Andreas Dach

Burscheid. Der Blick auf die Ligenzugehörigkeit täuscht nicht. Die Frauen der TG Hilgen sind gerade erst in die Fußball-Landesliga aufgestiegen, die Spielerinnen des SV 1913 Walbeck gehören der Regionalliga an. Über die Favoritenrolle braucht man sich vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag um 14 Uhr auf der Kuno-Hendrichs-Anlage also nicht wirklich ernsthaft zu unterhalten. Die haben in der ersten Runde des Niederrheinpokals eindeutig die Gäste inne, die ebenfalls aufgestiegen sind, nachdem sie in der Niederrheinliga unter anderem Borussia Mönchengladbach II hinter sich gelassen haben. Und das soll schon etwas heißen.

TGH-Trainer Tim Klammer hat den Gegner zweimal via Internet beobachtet, sagt: „Walbeck spielt im 4:2:3:1-System und hat sehr schnelle Offensivkräfte.“ Diese in den Griff zu bekommen, ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Allerdings will die Turngemeinde nicht nur reagieren, sondern auch agieren. Unter anderem mit einem spielstarken Mittelfeld und mit der torgefährlichen Sophie Trautvetter, die auch flott unterwegs ist.

In erster Linie wird es darum gehen, das Ergebnis einigermaßen knapp zu gestalten, um vor dem Start in die Landesliga-Saison eine Woche später nicht ein stimmungsmäßiges Tief mit sich herumzuschleppen. Janina Kern und Jennifer Blasiak befinden sich im Urlaub, Alina Tenel ist privat verhindert. Trotzdem geht es beim Training gerade zahlenmäßig bergauf. Am Mittwoch begrüßte Klammer 18 Spielerinnen. Bestwert in dieser etwas holprigen Vorbereitung.

Abwarten muss man, wie fit Madeline Kern und Jennifer Steinborn sind, die bezüglich des Trainings noch ein wenig Rückstand aufweisen. Bei Michelle Manns steht Anfang September eine Knie-OP an. Alle drei könnten am Sonntag aber Optionen sein.