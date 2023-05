Neuer Vorsitzender bei der HSG Radevormwald/Herbeck

Thilo Scharf hat den Vorsitz bei den Handballern der HSG Radevormwald/Herbeck übernommen.

Von Peter Kuhlendahl

Sie sind seit wenigen Wochen der neue Vorsitzende der HSG Radevormwald/Herbeck, nachdem Jörg Henseler zurückgetreten war und Sascha Sander das Amt kommissarisch übernommen hatte. Wie ist es dazu gekommen?

Thilo Scharf: Eine Reihe von älteren Mitgliedern, die zum Teil noch selbst spielen, haben eine Art Task Force gegründet, um zu überlegen, wie es weitergeht.

Task Force klingt danach, dass es dringend war. Stand die Zukunft der HSG auf der Kippe?

Scharf: So schlimm war es nun auch wieder nicht. Aber die Spielgemeinschaft ist ja nun mal kein Verein. Wir mussten aber was tun, sonst wären die Trägervereine TSV Radevormwald und TV Herbeck gefordert gewesen.

Wie ging es denn dann weiter?

Scharf: Es wurde viel kommuniziert. Wir hatten auch eine gemeinsame Whatsapp-Gruppe. Nur zu Potte sind wir irgendwie nicht gekommen.

Und warum ist das so gewesen?

Scharf: Das war wie bei vielen Dingen. Alle wollten irgendwie mitarbeiten, aber keiner die Verantwortung übernehmen. Irgendwann wurde es mir zu bunt, und ich habe gesagt, dass ich es mache. Allerdings war wichtig und am Ende auch entscheidend, dass ich weitere Mitstreiter an meiner Seite hatte. Wir brauchten ja einen komplett neuen Vorstand. Daniel Guse ist nun der 2. Vorsitzende und Gunnar Finking der neue Schatzmeister.

Sie haben nach Ihrer Wahl durch die Mitglieder betont, dass ein frischer Wind in der Bergstadt wehen sollte. Was ist bisher geschehen?

Scharf: Wir haben sehr viele Gespräche geführt. Wichtig ist einfach, dass es bei der HSG wieder ein Gemeinschaftsgefühl gibt. Da geht es nicht darum, dass ein einzelnes Team oder eine Person im Vordergrund steht. Obwohl natürlich die 1. Mannschaft ganz besonders im Fokus steht.

Dann lassen Sie uns über diese Mannschaft sprechen. Kann man da schon ein Ziel für die neue Saison benennen?

Scharf: Es ist davon die Rede, dass es in der übernächsten Saison weniger Landesliga-Staffeln geben wird, da es zu einer Fusion der Handballverbände Niederrhein und Mittelrhein kommen wird. Dann könnte es in der Meisterschaftsrunde 2023/24 bis zu sechs Absteiger geben. Darum wollen wir natürlich so schnell wie möglich auf der sicheren Seite sein.

Es wurden mit Christian Rother, Daniel Bangert und Christian Pfeiffer drei Neuzugänge vorgestellt. Wird es Weitere geben?

Scharf: Wir sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Wo wir noch Bedarf haben, ist auf der rechten Angriffsseite. Der eine oder andere Linkshänder würde uns ganz gut zu Gesicht stehen.

Mit Lukas Pütz gibt es nun einen Sportlichen Leiter, der in den letzten Wochen ja bereits einiges bewegt hat.

Scharf: Lukas ist ein ganz toller Typ. Er hat auch in der Szene einen Namen und ist mit ganzem Engagement dabei. Er ist eine ganz große Unterstützung.

Und mit Björn Frank gibt es einen ambitionierten Trainer.

Scharf: Allerdings. Jala will den Leistungsgedanken im Team auch noch weiter vorantreiben.

Haben Sie dann doch mehr als den Klassenerhalt im Auge?

Scharf: Was einen Aufstieg in die Verbandsliga betrifft, sind wir sehr realistisch. Falls wir das schaffen, müsste auch aus personeller Sicht einiges getan werden. Was natürlich ein finanzieller Aspekt ist. Allerdings würden wir uns natürlich nicht wehren, wenn wir oben mitspielen. Dann würde auch in der Halle noch mehr los sein.

Mit den Zuschauerzahlen sind Sie aber zufrieden.

Scharf: Heimspieltage in Rade sind ein Event. Die Leute kommen, um Handball zu schauen, ein Bierchen zu trinken und um Freunde und Bekannte zu treffen. Im Vergleich zu anderen Landesligisten stehen wir super da. Als es am Ende der Saison sportlich um nicht mehr viel ging, sind die Zahlen allerdings zurückgegangen. Das würde sich natürlich ändern, wenn wir bis zum Schluss oben mitspielen.

Bei den Frauen musste der Abstieg aus der Oberliga hingenommen werden. Wie geht es da weiter?

Scharf: Zunächst ist ein Abstieg immer bitter. Warum es nicht für den Klassenerhalt gereicht hat, kann ich nicht beantworten. Dafür war ich in der Saison zu weit weg. Es ist schade, dass wir den Oberligaplatz verloren haben. Und nun auch Abgänge hinnehmen müssen. Karsten Schülzke wird als Co-Trainer aber weiter für Zusammenhalt sorgen. Und mit dem neuen Coach Boban Koljkovic in der Verbandsliga einen Neustart in Angriff nehmen.

Sie sprachen gerade davon, dass es bitter ist, wenn man eine Klasse aufgeben muss. Bei den Herren haben Sie mit dem freiwilligen Rückzug der damaligen 2. Mannschaft vor einem Jahr den Bezirksligaplatz abgegeben.

Scharf: Was für mich immer noch unverständlich ist. Man hätte ihn damals halten müssen. Die Auswirkungen werden wir bald zu spüren bekommen.

Welche sind das?

Scharf: Das ist einfach schlecht für unseren Nachwuchs. Wir sind mittlerweile einer der ganz wenigen Clubs in der Region, der in sämtlichen Altersklassen besetzt ist. Das ist der große Verdienst von Ines Engstfeld und Frank Alsdorf, die ja auch als Jugendvorstand super mit uns zusammenarbeiten. Es ist aber schade, dass wir A-Jugendspielern, die zu den Senioren aufrücken und nicht direkt den Sprung in die 1. Mannschaft schaffen, nur einen Kreisklassenplatz anbieten können. Es wäre sehr unglücklich, wenn wir die dann an andere Vereine verlieren.

Zur Person

Thilo Scharf wurde am 7. Mai 1981 in Radevormwald geboren. Dort lebt er mit seiner Ehefrau und den gemeinsamen beiden Kindern. Scharf betreibt in der Bergstadt ein Photovoltaik Sachverständigen Büro und ist öffentlich bestellter Sachverständiger für photovoltaische Anlagentechnik bei der IHK zu Köln. Scharf handballerische Wurzeln liegen beim TSV Radevormwald, der dann mit dem TV Herbeck in die HSG Rade/Herbeck mündete. Bis auf einen kurzen Zeitraums während eines beruflichen Abstechers nach Hamburg, spielt er bis heute bei der HSG.