Die Stürmer befinden sich im Winterschlaf

Es gibt kaum Veränderungen in der Tabelle der besten Torschützen.

Von Peter Brinkmann

Auch ohne eigenes weiteres Zutun bleibt Luca Lenz mit 16 Treffern Spitzenreiter beim Goldenen Schuh. Der Ex-Akteur des SC Ayyildiz, der in der Winterpause nach Wuppertal gewechselt ist, profitiert dabei von der Ladehemmung seiner Verfolger. Fatih Kurt sitzt ihm beim Wettbewerb um die begehrte RGA-Torjägertrophäe mit 15 Treffern noch direkt im Nacken. Allerdings musste Kurt mit dem SCA eine 0:3-Heimniederlage gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter ASV Mettmann einstecken. Fynn Schneider (13 Tore, SC 08 Radevormwald) und Jannik Hoffmeister (10, SSV Bergisch Born) liegen ebenfalls noch gut im Rennen, blieben am Wochenende aber ohne Torerfolg. Etwas Boden gutgemacht hat dafür Eray Yigiter vom SV 09/35 Wermelskirchen. Die Eifgen-Kicker holten in der Landesliga ein 1:1-Remis beim FSV Vohwinkel, wobei Yigiter mit seinem achten Saisontor entscheidend zum Punktgewinn beitrug.

Die aktuellen Platzierungen:

1. Luca Lenz (SCA, 16 Tore).

2. Fatih Kurt (SCA, 15).

3. Fynn Schneider (SC 08 Rade, 13).

4. Jannik Hoffmeister (Born, 10).

5. Eray Yigiter, Leo Fronia (beide SV 09/35), Francesco Di Donato (FCR), Nick Salpetro (Born, je 8).

6. Aydin Türksoy (SV 09/35, 7).

7. Clinton Mampuya, (SV 09/35), Ahmed Öztürk, Justin Lüdtke (beide DTV), Titus Hoffmann, Joel Schneider (beide SC 08 Rade, je 6).