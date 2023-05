SG Hackenberg: So war das Pfingstturnier 2023

Anlage ist jetzt „die schönste in ganz Remscheid“. Eltern sorgen am Spielfeldrand für Ärger. Und die SG Hackenberg hat ein neues Ehrenmitglied. Alles zum 38. Pfingstturnier.

Remscheid. Vom Aschenputtel zum Hauptakteur. Bei 37 Auflagen des Pfingstturniers der SG Hackenberg spielte der Aschenplatz auf der Anlage im Lenneper Osten eher eine Nebenrolle. Auf dem ungeliebten Belag wurden nur wenige Spiele ausgetragen. Doch bei der 38. Auflage war nun alles anders. „Endlich kann beim Turnier der neue Kunstrasen genutzt werden“, betonte der Remscheider Sozialdezernent Thomas Neuhaus, der auch für den Sport zuständig ist, bei der offiziellen Eröffnung am Samstagmorgen. Und Bezirksbürgermeister Markus Kötter ergänzte: „Das hier ist nun die schönste Sportanlage in ganz Remscheid.“

Auch im fernen Sachsen hatte man die Fertigstellung verfolgt und sich gefreut, nun auch auf dem Platz spielen zu können. „Ich habe den Umbau im Internet mitbekommen“, erzählte Dietmar Wagner, der seit mehr als 30 Jahren mit Jugendteams aus Remscheids Partnerstadt Pirna zum Turnier kommt.

Diesmal war der VfL Pirna-Copitz mit zwei C-Juniorenteams dabei. „Ich war mittlerweile mit Generationen hier“, berichtete Wagner, der aber nicht verhehlte, dass es auch aus finanziellen Gründen immer schwieriger sei, die Reise zu stemmen: „Aber da hat uns auch dieses Mal wieder Thea Jüttner vom Partnerschaftsverein unterstützt.“

Die frühere CDU-Politikerin, die weiter für den Partnerschaftsverein Remscheid/Pirna aktiv ist, bekam auch noch ein großes Dankeschön von einer anderen Seite. „Thea hat mir vor vielen Jahren mehr als eine Türe bei der Stadt geöffnet und uns auch später immer wieder geholfen“, erklärte der SGH-Vorsitzende Joachim Weber und überreichte der gerührten Jüttner die Urkunde für die Ehrenmitgliedschaft. „Alte Liebe rostet eben nicht“, sagte Jüttner.

+ Der SGH-Vorsitzende Joachim Weber überraschte Thea Jüttner für ihren Einsatz mit der Ehrenmitgliedschaft. © Peter Kuhlendahl

Währenddessen rollten wenige Meter vom Vereinsheim entfernt bereits die Bälle. Auf dem großen Kunstrasen waren auf Kleinfeldern die D-Jugendlichen in ihr Turnier gestartet. Auf dem kleinen Kunstrasen waren die F-Jugendlichen im Einsatz.

Absagen in letzter Minute

Allerdings musste hinter den Kulissen improvisiert werden. „Einige Dortmunder Mannschaften haben wegen des Bundesligafinales abgesagt“, beklagte Mohamed Bahaddou, bei dem die Turnierfäden zusammenliefen.

Besonders ärgerlich waren die Absagen bei den A-Junioren. Hier fiel das geplante Turnier am Samstag im Grunde ins Wasser. Der KFC Uerdingen hatte bereits am Mittwoch abgesagt, da ihr Nachwuchsteam bei einem eigenen Turnier einspringen musste. Dem Dorstfelder SC aus Dortmund war am Freitagabend „aufgefallen“, dass am Samstag der BVB um die Meisterschaft spielen würde und man deshalb nicht kommen könne.

Derweil war die Spvg. Hagen gar nicht erst erschienen. So blieben nur noch ein Team der Gastgeber und die Spvg. Steinhagen über. Die bestritten dann quasi ein Finale über die normale Spielzeit, in dem sich die SGH mit 5:2 durchsetzte und so den Wanderpokal des Remscheider General-Anzeigers entgegennahm.

+ Bei bestem Wetter wartete der Fußball-Nachwuchs am Samstagmorgen auf seinen Einsatz. © Peter Kuhlendahl

Eltern vom TS Struck sorgen für Ärger am Spielfeldrand

Für ein wenig Ärger sorgten Eltern der Bambini der TS Struck am Spielfeldrand. Sie wurden vom SGH-Vorstand eindringlich ermahnt, sich zurückzuhalten. „Das war unmöglich. Gerade den Kindern gegenüber“, betonte SGH-Jugendgeschäftsführerin Margarete Roza Rochold.

Wertungen im eigentlichen Sinne gab es sowohl bei den Bambini und den F-Junioren keine. Alle Kinder bekamen einen kleinen Pokal.

Ergebnisse bei den Junioren

Eine große Trophäe ging bei den B-Junioren an die Spvg. Hagen, die sich vor Adler Dellbrück und Mengede 08 durchsetzte. Bei den C-Junioren siegte der FC Remscheid vor dem TSV Ronsdorf und dem VfL Pirna-Copitz. Auch bei den D1-Junioren ging der Pokal an den FCR, der den FSV Witten und die Spvg. Steinhagen auf die Plätze verwies.

Der SC Leverkusen siegte bei den D2-Junioren vor den SF Baumberg und dem UOW Landgraaf aus den Niederlanden. Bei den E-Junioren hatte der SV Hösel vor dem TSV Ronsdorf und den FCR die Nase vorn. Das Juxturnier am Freitagabend entschied „Ajax Dauerstramm“ vor den „Mopeds“ und „Die Zillertaler“ für sich.

+ Sportredakteur Peter Kuhlendahl überreicht den RGA-Pokal. © MR

Party am Abend

Eine dreitägige Party rundete das Pfingstturnier in Hackenberg ab. Die Zeltstadt vor der Bühne platzte an allen Abenden aus den Nähten. „Das war schon rekordverdächtig“, erklärte der SGH-Vorsitzende Joachim Weber, der sich darüber freute, dass von Freitag bis Sonntag friedlich und ausgelassen gefeiert wurde.