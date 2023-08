Die Resonanz lässt zu wünschen übrig

Handball: Turnier des HC BSdL in Remscheid – Saisoneröffnung der Bergischen Panther in Burscheid

Remscheid/Burscheid. Das regnerische Wetter am Samstagmittag in Remscheid war eigentlich ganz nach dem Geschmack der Verantwortlichen des Turnierausrichters HC BSdL. Doch die Zuschauerränge in der Halle Neuenkamp blieben weitestgehend leer. Obwohl die Dritt-, Regional- oder Oberligisten, die an der fünften Auflage der Bergischen Handball-Meisterschaft teilnahmen, guten Sport boten. „Es ist schade, dass die Resonanz so gering ist. Da macht man sich schon Gedanken, ob sich der Aufwand lohnt“, erklärte HC-Vorstandsmitglied Alexander Zapf.

Ein wenig mehr Grund zur Freude hatte er da schon in seiner neuen Funktion als Trainer des westfälischen Oberligisten Eintracht Hagen II. Sein Team musste sich erst im Finale der HSG Siebengebirge mit 20:21 geschlagen geben. Der entscheidende Siegtreffer gelang Ex-Panther Bjarne Steinhaus mit der Schlusssirene.

Einen Vorgeschmack auf das, was auf die hiesigen Landesligisten in der kommenden Saison warten wird, gab es am Freitagabend. Da fand ein Mini-Turnier statt, an dem der HC BSdL, die HG Remscheid II und HSG Radevormwald/Herbeck teilnahmen. „Da ging es in einigen Situationen richtig zur Sache“, fand Volker Radermacher, der die drei Partien leitete. Nach Siegen gegen die HGR II (21:18) und die Rader (18:17) setzten sich die Gastgeber am Ende durch. Die HGR II unterlag den Bergstädtern mit 20:21.

„Natürlich haben wir noch Luft nach oben. Aber es haben ja noch Schlüsselspieler gefehlt“, erklärte Alexander Zapf, der bei den Soldaten den verhinderten Spielertrainer Roman Warland vertrat. Frank Kellerhoff hatte bei der HGR II für den ebenfalls fehlenden Fabian Flüß übernommen: „Wir sind auch ansonsten eher mit einem Rumpfkader im Einsatz gewesen“, sagte Kellerhoff. Derweil war HSG-Trainer Björn Frank nicht mit allem einverstanden, was seine Schützlinge auf der Platte boten. „Besonders die, die höherklassig gespielt haben, müssen noch eine Schippe drauflegen.“

Auf Kopfschütteln bei allen Beteiligten stößt man indes, wenn es um die Durchführungsbestimmungen für die neue Saison geht. Vereinfacht für die Landesligisten bedeutet diese: Man steigt entweder in die Verbandsliga auf oder in den Bezirk ab. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so bleibt“, sagte Zapf. Ansonsten stellen sich alle darauf ein, dass es ein Hauen und Stechen um die Plätze gibt. Einen Vorgeschmack gab es am Freitag.

Die Panther landen einen Kantersieg

Sauna Schulberg-Halle: Obwohl die Temperaturen in Burscheid recht angenehm waren, stand die Luft in der Sporthalle. Davon zeigten sich die Bergischen Panther bei ihrer offiziellen Saisoneröffnung am Sonntag aber unbeeindruckt. Der Drittligist bezwang den Regionalligisten HSG Refrath/Hand vor einer guten Kulisse mit 33:17 (15:9). „Gegen ein für uns unbekanntes Team haben wir schon eine gewisse Anlaufzeit gebraucht“, sagte Panther-Trainer Marcel Mutz, der dann mit dem Auftritt seines Teams nach der Pause sehr zufrieden war.

Allerdings gab es auch wieder eine schlechte Nachricht. Dorian Wöstmann hat sich bei einem Tempogegenstoß am Fuß verletzt. „Er meinte, die Bänder seien durch“, hoffte Mutz, dass sich diese Diagnose nicht bestätigt.

„Das war wenig bis gar nichts“, lautete derweil der Kommentar von Panther-II-Coach Erwin Reinacher nach dem 28:25 (16:11) gegen die 2. Mannschaft des MTV Köln. Im Duell der beiden Verbandsligisten zeigte das Team nur in wenigen Momenten seine eigentliche Klasse.

Turnier

Am nächsten Samstag (10 Uhr, Max-Siebold-Halle) findet noch ein Turnier statt. Ausgerichtet wird es von den Bergischen Panthern. Mit dabei sind die Panther II und III, der TV Palmersheim (Oberliga) und der Solinger TB (Verbandsliga).

