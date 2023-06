Die Region darf sich auf viele tolle Turniere freuen

Offene Remscheider Stadtmeisterschaften werden höchst attraktiven Sport bieten.

Von Andreas Dach

Remscheid. Den Termin sollte man sich vormerken, unbedingt. Zwischen dem 1. und 8. Juli finden die „RS Open“ statt. Dahinter verbergen sich die offenen Remscheider Stadtmeisterschaften im Tennis. Sie werden nicht nur erstmals seit 2019 nach einer langen Coronapause ausgetragen, sondern stehen durch die Leistungsklassen-Wertung auch für höchst attraktiven Sport. „Vor vier Jahren hatten wir 120 Meldungen“, sagt Frank Hemmerling, der dem Organisationsteam angehört. „Das würden wir auch diesmal gerne zahlenmäßig wieder hinbekommen.“

Veranstalter ist der Dachverband Remscheider Tennisvereine, gespielt wird auf den Anlagen des SC Rot-Weiß Remscheid (Hägener Straße) und des TC Grün-Weiß Lennep (Schneppendahl). Folgende Klassen werden angeboten: Offene Herren-Klasse, Herren 30, Herren 40, Herren 50, Herren 60, offene Damen-Klasse, Damen 30, Damen 40, Damen 50 und Damen 60. Dazu kommen bei Herren und Damen die Doppelwertungen.

Bedeutet: Es gibt jede Menge an Ballwechseln auf den beiden wunderschönen Anlagen. Da es sich um ein Leistungsklassen-Turnier handelt, wird auch eine Nebenrunde ausgetragen. Wer also in der ersten Runde gleich verliert, muss nicht sofort den Heimweg antreten und bekommt noch eine zusätzliche Chance, weit vorne zu landen. Wegen der offenen Wertung können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (theoretisch) aus ganz Deutschland kommen. Von Flensburg bis Bayreuth also. Aber das wird wahrscheinlich eher seltener der Fall sein, NRW-weit hingegen dürften sich schon einige Tennissportfreunde angesprochen fühlen. Noch ein bisschen hakelig laufen die Anmeldungen nach jetzigen Stand der Dinge noch bei den Damen. Hemmerling sagt lächelnd: „Die müssen wir besonders motivieren.“

Anmeldungen sind bis zum 27. Juni möglich, die Auslosung der Paarungen findet am 1. Juli statt. Wichtig zudem: Am Freitag, dem 7. Juli, findet bei Rot-Weiß die Players Night statt. Auf der Anlage an der Hägener Straße werden tags drauf (8. Juli) auch die Endspiele ausgetragen.

Im Übrigen sind die offenen Remscheider Stadtmeisterschaften nicht die einzige große Veranstaltung, welche die Aufmerksamkeit von Aktiven und Zuschauern auf sich ziehen dürfte. Zur zeitlichen Orientierung: Wermelskirchen Open des TC GW Wermelskirchen (22. bis 25. Juni), Herren-Doppel-Turnier 77+ von TuRa Pohlhausen Tennis (26. bis 30. Juli), Peter-Hausmann-Turnier des TC GW Lennep (5./6. August), großes offenes Mixed-Turnier des SC Rot-Weiß (2./3.9.).