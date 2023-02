Die Qualifikation für die DM ist in der Nähe

Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter den beiden Jugendmannschaften der IGR Remscheid, die an den Spielen um die NRW-Meisterschaft teilnehmen. So gewann die U13 in heimischer Halle mit 9:1 gegen den Cronenberger SC und mit 14:0 gegen den VfL Hüls. Es konnte munter durchgewechselt werden, Max Hager erzielte die meisten Treffer (6). Die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft steht unmittelbar bevor.