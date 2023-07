Die Panther-Zweite nimmt den nächsten Anlauf

Handball: Verbandsligist lässt sich nicht unterkriegen – Christopher Hindrichs ist zurück.

Burscheid. Immer wieder sind sie in den vergangenen Jahren gescheitert, immer wieder haben sie neuen Anlauf genommen. Die 2. Mannschaft der Bergischen Panther und ihre Versuche, es in die Oberliga zu schaffen – das hat schon was von einem Drama in verschiedenen Akten. Erst kam zweimal die Corona-Pandemie dazwischen: Als die Saison 2019/20 abgebrochen wurde, lag man punktgleich mit dem BHC II auf Platz zwei und wurde Opfer der Quotientenregelung. In der anschließenden Mini-Spielzeit, die ohne Wertung nach wenigen Wochen ebenfalls vorzeitig beendet wurde, hatte das Team seine fünf Spiele alle gewonnen. Es folgten zwei „normale“ Saisons, in denen die Panther-Zweite 2022 als Dritter die Aufstiegsrelegation und in diesem Jahr als Vizemeister den direkten Sprung denkbar knapp verpasste.

Vieles wird vom Saisonstart abhängen

Nun läuft die Vorbereitung auf den nächsten Angriff auf Hochtouren. Wobei Trainer Erwin Reinacher beim Thema Saisonziel das Wort mit A bewusst nicht in den Mund nimmt. Er umschreibt es lieber: „Irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln möchte ich nicht. Es muss brennen.“ Vor allem hofft er auf einen feurigeren Start als vergangenes Jahr, als man – fatalerweise und rückblickend entscheidend – dreimal in Folge mit einem Tor Differenz verlor und quasi mit Verspätung zündete. Kein Wunder, dass der Coach sagt: „Vieles wird vom Saisonstart abhängen.“ Der sieht wie folgt aus: Auswärtsspiel bei der MTG Horst Essen (26.8.), Heimspiel gegen Interaktiv Ratingen II (3.9.) und Auswärtsspiel beim TuS Lintorf II (9.9.).

Mit Respekt spricht Reinacher über die Konkurrenz: „Vor allem die Aufsteiger werden stark sein. Die HSG Am Hallo aus Essen und auch der Ohligser TV, der eine ordentliche Truppe hat.“ Diese gehörte auch schon zu den Vorbereitungsgegnern und wies die Panther II ordentlich in die Schranken. „Das war aber ein Tag zum Vergessen“, mag Reinacher solche Testspiele nicht überbewerten. Gegen die Oberligisten Mettmann-Sport und MTV Köln sah das schon anders aus, so dass der Trainer glaubt: „Es geht in die richtige Richtung.“

Viel dürfte in der anstehenden Saison davon abhängen, was die Panther II personell aufbieten können beziehungsweise ob sie diesmal besser von Verletzungen verschont bleiben. Zwei Abgänge wiegen schwer: Keeper Robert Franz legt eine Pause ein, Philip Baier ist zur HGR II gewechselt. Letztgenannter Linksaußen war nicht nur bester Torschütze, sondern auch als Typ fürs Klima wichtig. Auf seiner Position würde der Verbandsligist gerne noch einen Spieler verpflichten.

Bislang dazugekommen sind Keeper Fabian Schneider, Jan Scheel (beide aus der eigenen Dritten) und Christopher Hindrichs, der nach abgeschlossenem Studium in Heidelberg zu seinem Heimatverein zurückkehrt. Dort hat der 29-jährige Rückraum-Allrounder, der auch schon in der Panther-Ersten am Ball gewesen ist, in der vierthöchsten deutschen Klasse gespielt. Quasi-Neuzugänge sind zudem Tobias Radermacher und Ben Vornehm, die sich nach Schulterverletzung beziehungsweise Kreuzbandriss vor einem Comeback stehen. Einen starken Eindruck hinterlassen hat bislang Scheel. Reinacher sagt: „Er ist eine Maschine. Das weiß er nur selber nicht und müssen wir ein bisschen aus ihm herauskitzeln.“